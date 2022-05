Cartella filatelica dedicata alla Pace: dove trovarla in Abruzzo

REGIONE – Poste Italiane ha realizzato una cartella filatelica dedicata al valore universalmente riconosciuto della Pace al fine di sensibilizzare sull’importanza di questo grande tema tutti gli appassionati di Filatelia, e non solo, e di stimolare una ulteriore riflessione in merito agli ultimi eventi che stanno segnando l’Europa. La distribuzione di questo folder è un piccolo gesto, ma intende rappresentare la speranza di voltare pagina il prima possibile verso un futuro migliore.

La collezione in formato A4 a due ante contiene 1 foglietto e 15 francobolli, tra cui quelli celebrativi “Anno Mondiale della Pace” (11 novembre 1986), “Europa 1995 – Pace e Libertà” (5 maggio 1995) e del conferimento del premio Nobel per la pace all’Unione Europea (10 dicembre 2012).

In Abruzzo la cartella filatelica è disponibile nei seguenti 14 uffici postali con sportello filatelico:

PROVINCIA DI CHIETI

Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato) e Vasto (via Giulio Cesare)

PROVINCIA DELL’AQUILA

L’Aquila V.R (via della Crocetta), Avezzano (via Cavalieri di Vittorio Veneto), Tagliacozzo e Sulmona (piazza Brigata Maiella)

PROVINCIA DI PESCARA

Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 4 (via Cavour), Pescara 9 (viale De Amicis) e Penne

PROVINCIA DI TERAMO

Teramo Centro (via Paladini), Giulianova (via Gramsci) e Roseto (via Puglie)

Il prodotto filatelico è inoltre disponibile negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e a breve acquistabile online sul sito filatelia.poste.it.