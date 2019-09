Diretta Avellino – Teramo: dove seguire la partita in tv e streaming

Il 7 settembre incontro al Partenio – Lombardi per i biancorossi per il campionato di Serie C. Ecco dove seguire il match online da casa o sul proprio dispositivo mobile

AVELLINO – Questa sera, sabato 7 settembre, in campo il Teramo alle 20.45 contro l’Avellino al Partenio – Lombardi per l’incontro di campionato. Per i supporters biancorossi che hanno provveduto all’acquisto del biglietto la società ha dato delle indicazioni sul percorso da seguire per recarsi nell’impianto. Seguire autostrada Napoli – Bari, uscita Avellino Est, variante SS7 bis – Nucleo Industriale, via Santorelli, Strada Bonatti – don Giovanni Festa, S.C. Cappuccini, via Annarumma, Settore Ospiti “Curva Nord”. Tra le due squadra sono quattro i precedenti ufficiali in Irpinia. In tre occasioni successo dei biancoverdi (l’ultimo dei quali nel 2006/07 in C1), uno per il Diavolo (stagione 2002/03, reti dell’attuale tecnico avellinese Ignoffo, pari e rimonta firmati da Molinari e Motta), nessun pari.

SEGUI LA WEBCRONACA DIRETTA

Webcronaca e streaming

Ricordiamo che il match potrà essere seguito in diretta dalle 19.45 circa con le formazioni ufficiali quindi l’ingresso in campo delle due squadre da poter seguire su Calciomagazine.net che offrirà la webcronaca in tempo reale del match. In alternativa è possibile seguire il match via streaming ma a pagamento sulla piattaforma Sportube – Eleven Sport che deviene i diritti sul Campionato di Serie C e che propone abbonamenti da 1 mese o annuali comprensivi anche di tutte le partite della stagione. Non è prevista la diretta tv su Raisport e nemmeno su Sporitalia.

Tedino alla vigilia

Alla vigilia del match ha parlato il responsabile tecnico Bruno Tedino: «Sono entusiasta del mercato condotto dalla società, sono stra-convinto che, ognuno nella sua sfera di competenza, ha fatto il massimo, peraltro con un’età media di circa 24 anni e sono convinto che la squadra ha tutti i mezzi per aprire un ciclo pluriennale, con alle spalle una società solida e con la prospettiva di tornare finalmente al “Bonolis”, che sarà il nostro gioiellino. Tutto quello che è stato detto nei primi colloqui, è stato mantenuto, anche per il maggior appeal che il club ha riscosso nel tempo. Adesso abbiamo bisogno di pedalare forte e di ottenere risultati immediati, anche sotto il profilo delle prestazioni. Mi aspetto molto dalla squadra: siamo convinti di poter fare cose importanti, si respira un’aria salubre nello spogliatoio, ma sarà poi il campo a esprimere i giudizi. L’Avellino? E’ nato dal nulla, come noi, quindi con meno equilibri, ma ha dei valori, buoni giocatori e un ottimo allenatore che conosco per averlo avuto a Palermo. Al “Partenio” sarebbe importante vincere, ma pareggiando lo spirito delle compagini umili, perchè il campionato di terza serie lo impone».

PROBABILI FORMAZIONI

Avellino (5–4–1): Abibi; Celjak, Zullo, Morero, Laezza, Parisi; Micovschi, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti; Albadoro

Teramo (4–3 –1–2): Tomei, Cancellotti, Cristini, Piacentini, Di Matteo; Viero, Bombagi, Santoro; Mungo; Cianci, Magnaghi