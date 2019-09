Rischio idrogeologico, nuove risorse per gli interventi in Provincia di Chieti

CHIETI – “Sono in arrivo altri importanti interventi per mitigare il rischio idrogeologico sul territorio della provincia di Chieti”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale Mauro Febbo (nella foto). Il Ministro dell’Ambiente Costa ha firmato il provvedimento che stanzia le risorse relative al Piano Nazionale per la Mitigazione Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa ambientale. Nel piano sono previsti in tutto 12 interventi per la nostra regione. In particolare in provincia di Chieti:

a Casalincontrada, consolidamento via Dante Alighieri, via Iconicella e via IV novembre per 1.900.000 euro;

a Casalanguida, frana via Ripe, per 685.000 euro;

a Vasto, consolidamento via Adriatica, per 370.000 euro;

a Gessopalena, consolidamento campo sportivo, per 760.000 euro;

a Fresagrandinaria, consolidamento località Paglarini, per 738.753,66 euro;

a Gissi, completamento opere consolidamento abitato in località Muttello, per 1.000.000 euro;

a Torino di Sangro, consolidamento località lago Dragoni, per 2.200.000 euro.

“Gli interventi – conclude Febbo – erano stati individuati dalla Protezione civile regionale”.