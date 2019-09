San Giovanni Teatino, mensa e trasporto scolastico partiranno regolarmente

Marinucci: “I servizi partiranno dall’11 settembrecon la riapertura delle scuole”. L’assessore Ferraioli: “da venerdì 6 settembre i moduli d’iscrizione disponibili presso la sede di SGT Multiservizi”

SAN GIOVANNI TEATINO – “I servizi di Mensa e Trasporto scolastici a San Giovanni Teatino partiranno l’11 settembre, in concomitanza con la riapertura delle scuole”. Lo annunciano il Sindaco Luciano Marinucci, l’assessore alla Pubblica Istruzione Simona Cinosi e l’assessore alle Società Partecipate Roberto Ferraioli, che rassicurano le famiglie sulla regolare fornitura del servizio.

“Nonostante a livello sia nazionale, sia locale, si stiano verificando molte difficoltà – spiega il Sindaco Marinucci – con diversi Comuni costretti a posticipare i servizi di Mensa e Trasporto, il nostro Comune ha trovato le risorse necessarie per garantire agli studenti questi servizi così essenziali, soprattutto per le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori”.

“Già da venerdì 6 settembre, le famiglie potranno recarsi presso la sede della SGT Multiservizi – dichiara l’assessore Ferraioli – per poter compilare i moduli di richiesta”.