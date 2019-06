Davide Cavuti a l’Aquila: tra ingegneria e mondo artistico

Alla manifestazione “L’Aquila guarda al futuro: l’Ingegneria al servizio della vita”, tenutasi i giorni a L’Aquila, Davide Cavuti ha presentato il libro Le vite

L’AQUILA – La manifestazione “L’Aquila guarda al futuro: l’Ingegneria al servizio della vita”, tenutasi presso l’Aula Magna della “Facoltà di Ingegneria” di Roio (L’Aquila) e organizzata dal “Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale (DICEAA)” dell’ateneo aquilano e da “Asse Centrale Scarl”, ha visto come ospite d’eccezione l’ingegnere e compositore Davide Cavuti. Nel corso della serata c’è stata la presentazione del libro “Le Vite”, edito da “S.L. Editore”, parte integrante del “Progetto Vitae” che racchiude oltre al libro, inoltre, il disco “Vitae” e il documentario “Preghiera”: la firma del progetto culturale è di Davide Cavuti, laureato in Ingegneria elettrica proprio all’Università dell’Aquila.

Dopo i saluti istituzionali, la giornata si è aperta con il documentario “Preghiera” (2017), regia di Cavuti, con protagonisti Lino Guanciale, Michele Placido, Edoardo Siravo e le voci di Paola Gassman, Ugo Pagliai; il docu è stato presentato alla 74ª “Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica” di Venezia e ha ricevuto numerosi premi tra cui la “Mention Award” all’IIS Film Festival in Turchia.

A seguire c’è stato l’incontro con l’autore del libro Davide Cavuti, che ha ripercorso il suo cammino professionale diviso tra l’ingegneria e il mondo artistico (“mi sono avvicinato agli studi musicali all’età di sei anni e non li ho più lasciati”) raccontando i rapporti lavorativi come compositore di Giorgio Albertazzi, Michele Placido, Pasquale Squitieri, Arnoldo Foà, Ugo Pagliai e recentemente con le collaborazioni con Lino Guanciale, Giorgio Pasotti, Edoardo Leo, Luca Argentero. L’intervista, intervallata da alcuni videoclip di Placido e Guanciale, è proseguita con la descrizione della sua attività di ingegnere e il suo ruolo di Direttore della “Società Italiana della Scienza e dell’Ingegneria” e di docente del corso professionalizzante di “Ingegneria del miglioramento continuo” proprio all’Università dell’Aquila.

Vincitore del “Premio Flaiano” nel 2017 per la regia del film “Un’avventura romantica”, Davide Cavuti ha ricevuto la visita a sorpresa dell’attore Edoardo Siravo, protagonista del documentario e del “Progetto Vitae” (amico e collaboratore storico di Cavuti); Siravo ha interpretato il testo “A Zacinto” di Ugo Foscolo e ha ringraziato pubblicamente Davide Cavuti per il suo impegno nella valorizzazione dei personaggi e dei luoghi abruzzesi dichiarando: “Credo che l’Abruzzo ti debba molto, sei stato straordinariamente bravo alla tua prima esperienza da regista nel film su Cicognini, dimostrando tutto il tuo talento e la tua professionalità nei vari ambiti è riconosciuta da tutti”, ha dichiarato l’attore romano.

Successivamente la parola è passata al Professore Emerito Enzo Chiricozzi (già Preside della Facoltà di Ingegneria e Prorettore dell’ateneo aquilano): il Professor Chiricozzi ha raccontato alcuni aneddoti di “Cavuti studente” e gli ha consegnato una targa leggendone la motivazione “Ingegnere virtuoso che trasforma l’arte in coraggio morale”.

“Desideravo realizzare qualcosa di importante per l’Aquila, un contributo al processo di ricostruzione di una città a cui sono molto legato per via della passata esperienza universitaria. ha dichiarato emozionato Davide Cavuti. Il “Progetto Vitae” è nato dall’esigenza di elevare l’attenzione e sviluppare la sensibilità umana sullo sfondo di un paesaggio ormai mutato, e cercare risposte e spunti di rinascita.” ha concluso Cavuti.

A seguire c’è stata la lezione del Prof. Angelo Luongo, direttore del DICEAA, dal titolo “L’ingegneria Strutturale oggi: tra razionalismo, empirismo ed intelligenza artificiale”. Successivamente è stato proiettato il documentario “Smart Tunnel” con l’intervento dei protagonisti, il vice-presidente di “Asse Centrale” Gianni Frattale, il presidente di “Gran Sasso Acqua” Fabrizio Airaldi, il Prof. Fabio Graziosi (Università dell’Aquila), l’Ing. Antonio Tramontano (direttore tecnico di “Asse Centrale”).

Dopo l’intervento dell’assessore regionale Guido Quntino Liris, la giornata si è conclusa con la consegna di alcuni riconoscimenti e con un concerto.