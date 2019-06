Teramo, tirocinio nei nidi comunali: consegnati gli attestati

Due classi del Milli hanno concluso il tirocinio. La dirigente Nardini: “Esperienza molto positiva per le ragazze, al punto che nostra intenzione è di riproporla anche per il prossimo anno scolastico“

TERAMO – Sono stati consegnati ieri, dall’assessore comunale alla pubblica istruzione Maria Cristina Marroni e dalla Dirigente dell’istituto Psicopedagogico del liceo “G. Milli” Stefania Nardini, gli attestati di partecipazione agli studenti delle classi 5A e 5B che hanno effettuato un tirocinio nei nidi comunali.

Si è trattato dell’atto conclusivo di una esperienza rivelatasi preziosa sia per gli studenti che per il personale dei nidi, posta in essere nell’anno scolastico 2018 2019 in virtù della convenzione stilata appunto fra l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e il liceo Psicopedagogico, nel quadro del progetto di alternanza scuola-lavoro.

La dirigente Nardini, sottolinea: “Una esperienza molto positiva per le ragazze, al punto che nostra intenzione è di riproporla anche per il prossimo anno scolastico. Si è trattato di uno stage orientativo dal felice esito, come testimoniato dalle stesse studentesse, e per il prosieguo dell’esperienza cercheremo di ampliare le ore del progetto di alternanza-lavoro. Rilevo inoltre il successo della collaborazione con il Comune che evidentemente rappresenta anche un segnale da estendere al rapporto con gli altri enti del territorio”.

Significative le parole dei due studentesse. Daniela Gabriele: “Abbiamo avuto modo di vedere la vera natura del bambino, prima che venga condizionato e influenzato da famiglia e società”.

A lei fa eco Annarita Iervolino: “All’asilo nido abbiamo potuto comprendere pienamente il rapporto che le maestre hanno con i bambini. Esso è basato sull’affetto in primo luogo, e poi su uno scambio quasi familiare di sensazioni e sentimenti”.

L’assessore Maria Cristina Marroni, infine, dichiara: “Sono molto soddisfatta di aver avviato un progetto di alternanza scuola-lavoro tra il liceo Milli e i nostri nidi comunali. Abbiamo riconsegnato agli studenti l’attestato di partecipazione come segno tangibile di questa proficua esperienza, e i ragazzi potranno produrlo anche come documentazione per l’esame di stato. Ringrazio la dirigente scolastica, professoressa Stefania Nardini, la dirigente del settore istruzione del Comune, Dottoressa Tamara Agostini, le dirigenti e tutto il personale dei nidi comunali”.