D’Amico: “Complimenti a Legnini. Chieti torna centrale per Abruzzo e territorio”

CHIETI – “Congratulazioni alla Città di Chieti e a Giovanni Legnini. Alla città per aver scelto una guida autorevole, capace di unire competenza ed esperienza, passione e lucidità di azione. A Giovanni Legnini per il consenso ricevuto, ricco di stima, considerazione e affetto”. Così Luciano D’Amico commenta la vittoria del centrosinistra al ballottaggio per le comunali di Chieti.

D’Amico sottolinea come Legnini raccolga il testimone da Diego Ferrara, al quale rivolge “il più sincero ringraziamento per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti”. Con la nuova amministrazione, afferma, Chieti potrà “riconquistare quel ruolo importante di centralità e di traino per lo sviluppo del nostro territorio e della nostra Regione”.

Per D’Amico, la scelta degli elettori rappresenta un segnale chiaro: “La città ha riconosciuto in Legnini una figura capace di guidare una fase nuova, fondata su competenza, visione e responsabilità”. Una fase che, secondo il suo commento, potrà rafforzare non solo Chieti ma anche l’intero Abruzzo.