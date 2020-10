Damiano Bogni arriva alla Pescara Pallanuoto [FOTO]

PESCARA – La Pescara Pallanuoto comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Damiano Bogni. Attaccante, classe 1998 e nato a Roma, arriva dalla Zero9, con cui lo scorso anno ha segnato 14 gol nel campionato di A2 prima dello stop per l’emergenza coronavirus.

Ha iniziato la sua carriera a 15 anni proprio nella squadra romana che si allena all’Eur, contribuendo al doppio salto dalla serie D alla B. In serie B ha disputato ancora due stagioni con la stessa calottina, mettendo a segno 70 reti complessive. Nella stagione 2017/18 passa alla Roma 2007 Arvalia, in A2, con cui ottiene la salvezza. L’anno successivo gioca nel Cus Palermo segnando 40 reti. Quindi, come detto, il ritorno alla Zero9.

“Sono molto felice di essere arrivato qui a Pescara”, sono le sue prime parole da giocatore biancazzurro. “Sono stato convinto dalla bontà della squadra e dalla serietà e dall’entusiasmo che ho visto in tutta la dirigenza del club. Sto conoscendo i miei compagni, mi alleno con loro da qualche giorno. Siamo un gruppo sano e forte, potremo toglierci le nostre soddisfazioni”.

Da lunedì il giocatore si è aggregato al gruppo, agli ordini del mister Franco Di Fulvio.