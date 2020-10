Potenziamento della linea ferroviaria Roma – Pescara: i commenti

PESCARA – Il sindaco di Pescara Carlo Masci rende noto che l’annuncio, da parte del Governo, di voler procedere al Commissariamento del progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Roma Pescara, in attesa che l’approvazione della legge di bilancio e la riprogrammazione dei fondi europei permettano di definirne il finanziamento, è giunto al termine del tavolo interistituzionale svoltosi questa mattina presso il Mit (Ministero Infrastrutture e Trasporti) e al quale hanno partecipato il Ministro Paola De Micheli, i presidenti del Lazio e dell’Abruzzo, Zingaretti e Marsilio, e l’amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, Gentile. Si tratta di un progetto complessivo da 6,5 miliardi cui andrebbero ad aggiungersi altri 200 milioni per rendere la linea utilizzabile anche per il trasporto merci.

“Sono lieto che da parte del Governo – ha detto il sindaco di Pescara Carlo Masci – si sia assunto pubblicamente l’impegno di procedere a finanziare quest’infrastruttura che per Pescara e per l’intero Abruzzo assume un ruolo strategico fondamentale. Il fatto che oggi si renda nota la decisione di rendere il potenziamento della Roma-Pescara una priorità, tanto da voler procedere, tramite il commissariamento dell’opera, a definire il progetto e a sbloccare le risorse necessarie a completare la procedura, rinforza le nostre speranze in merito al raggiungimento di questo importante obiettivo. Come ho avuto già modo di affermare, con il presidente della Regione Marsilio, che ringrazio per l’impegno profuso, dovremo essere vigili affinché questi annunci trovino poi riscontro nei fatti, cosa che naturalmente mi auguro come sindaco di Pescara. Ho sempre affermato che ottimizzare il corridoio Est-Ovest rappresenta la prospettiva che può assegnare a Pescara il ruolo di capoluogo verso i Balcani, anche alla luce delle altre infrastrutture che abbiamo programmato per questo territorio. E nel caso specifico ciò vale anche per la direttrice adriatica. Si tratta di un intervento che richiederà un tempo di realizzazione delle opere compreso tra i 7 e i 12 anni, ma che una volta completato ridurrà a due ore il tempo di percorrenza della tratta ferroviaria verso la Capitale. Restiamo in attesa delle determinazioni della presidenza del Consiglio dei Ministri che dovranno passare necessariamente attraverso un decreto”.

Alta Velocità Roma – Pescara, Catena – Marinelli (PD Abruzzo): “Si afferma una visione”

“L’Alta Velocità ferroviaria Roma – Pescara si avvia a diventare realtà: è una notizia splendida per la nostra regione, si tratta di un’opera che ne potrà cambiare il volto dal punto di visto economico, della qualità della vita, dell’attrattività turistica, solo per citare alcuni aspetti”: lo dichiarano Daniele Marinelli e Andrea Catena, per conto del Partito Democratico abruzzese, commentando gli esiti del gruppo di lavoro sulla linea ferroviaria Roma – Pescara.

Per gli esponenti del Pd Abruzzo costituisce “un’ulteriore positiva novità la circostanza che quest’opera oltre a fare parte della lista di quelle che godranno di un iter più rapido di realizzazione, sarà utilizzabile anche per il trasporto merci. Si conferma nei fatti e nei progetti la visione di trasversalità, la valorizzazione del corridoio che da Civitavecchia arriva ai porti abruzzesi, a sua volta integrato con le opportunità che derivano dall’istituzione della Zes. L’Abruzzo ha grandi potenzialità da sviluppare nella fase di rilancio post – Covid, e non possiamo che riconoscere il lavoro e ringraziare il governo, a cominciare naturalmente dalla Ministra Paola De Micheli, anche per avere saputo cogliere la validità di idee e proposte portate avanti dalle forze sociali ed anche dal Pd Abruzzo che ne ha fatto sin dallo scorso anno uno dei pilastri programmatici. Oggi, nella prospettiva del post – Covid, quelle idee sono ancora più valide”.

MARCOZZI: “SODDISFATTA PER IL PRIMO RISULTATO OTTENUTO. VIGILEREMO SUL PROSIEGUO DELL’ITER PREVISTO”

“Esprimo la mia soddisfazione per la presentazione del progetto di prefattibilità per il potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma. Aver messo, nero su bianco, la drastica riduzione dei tempi di percorrenza tra Pescara e Roma, insieme alla velocizzazione del tratto Roma-Avezzano, di quello Pescara-Sulmona e del collegamento potenziato L’Aquila-Sulmona, è un primo obiettivo di un percorso che parte da lontano, al quale il MoVimento 5 Stelle ha lavorato costantemente nel Consiglio regionale dell’Abruzzo, di concerto con le competenti Commissioni parlamentari, fin dal primo giorno dell’insediamento nella passata legislatura. La giornata di oggi mette un primo e importante tassello. Sarà nostra premura vigilare, da qui ai prossimi mesi, affinché l’iter segua le tempistiche previste, arrivando infine alla realizzazione definitiva di un progetto di cui la nostra Regione ha un estremo bisogno sia per il trasporto passeggeri che per le merci”. Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi.