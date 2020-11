Dallapartedelledonne, l’iniziativa del Comune di Castellalto

I volontari del Gruppo Alpini e Protezione Civile hanno prestato volti e voce al video di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

CASTELLALTO – #dallapartedelledonne è un’iniziativa di sensibilizzazione del Comune di Castellalto che nasce sul territorio con l’intento di lanciare un messaggio sobrio e autentico che possa varcare i confini locali, unendosi al grido di allarme e di condanna della violenza di genere. Si legge di seguito nella nota:

“Considerato il particolare momento storico che rende ancor più drammatica e acuta l’emergenza della violenza sulle donne, ha voluto dare voce a chi oggi è costantemente impegnato sul campo a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. I volontari del Gruppo Alpini e Protezione Civile di Castellalto, donne e uomini vicini alla gente, hanno offerto con il cuore il loro contributo, prestando i loro volti e la loro voce al video di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Con l’augurio che il messaggio arrivi dritto al cuore delle persone e aiuti a riflettere e, soprattutto, aiuti le donne a denunciare i crimini.

È necessario combattere tutti i giorni, con ogni mezzo, la violenza degli uomini contro le donne, ma soprattutto è necessario un cambiamento culturale che abbatta il muro dei pregiudizi di genere.

La casa spesso non è il posto più sicuro, per questo invitiamo le donne vittime di violenza a chiedere aiuto, a ribellarsi, a disobbedire ai soprusi. L’amore non è violenza! L’amore non uccide!

Noi siamo #dallapartedelledonne”.