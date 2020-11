Chieti, riprogrammazione attività culturale: incontro con le associazioni

CHIETI – Si è svolta stamane la riunione con le associazioni culturali cittadine a cui ha portato il saluto il sindaco Diego Ferrara e ha partecipato il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare.

“Abbiamo voluto un confronto con tutte le realtà culturali teatine per tornare ad animare la vita della città, quando sarà possibile, con eventi e iniziative condivise – riferiscono il sindaco e De Cesare – Diverse le decisioni prese, fra cui la riattivazione della consulta delle associazioni, che è datata e va aggiornata per coinvolgere le realtà operative; fatto questo daremo vita a un coordinamento che sarà coinvolto in tutte le scelte dell’Amministrazione in materia culturale, questo per cominciare a fare una programmazione delle attività e degli eventi completa e integrata.

In attesa di dare avvio a questa riorganizzazione anche formale, di fatto abbiamo condiviso con le associazioni la linea di portare avanti per il Natale e le iniziative possibili, in base a quanto consentiranno la situazione dei contagi e i protocolli covid.

Sarà un Natale diverso, all’insegna della solidarietà e del sostegno verso chi vive situazioni difficili, ma cercheremo di vestire di luci e di atmosfera la città, perché il calore e il valore di questa festività sia presente, specie adesso”.