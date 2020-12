D.S.A. Una difficoltà da superare assieme, convegno ieri a Chieti

CHIETI – I volontari professionisti di Erga Omnes: Maria Antonietta Scarcella, Sara Fragnelli, Angelo Carrieri, Sonia Monique Bramanti ed Ermelinda Daniele, ieri hanno condotto un convegno online, con più di 100 partecipanti, tra studenti, insegnanti, genitori ed educatori (attraverso la diretta Facebook e la piattaforma Google meet), per parlare del progetto attivo presso la sede operativa in Via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (ex Centro Sociale San Martino): “D.S.A. Una difficoltà da superare assieme”, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e meglio comprendere le difficoltà che spesso i giovani studenti si trovano a dover fronteggiare da soli (legati alla lettura, scrittura e calcolo).

Le tematiche discusse sono state diverse, dalla definizione degli studenti DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), al fenomeno più generale dei BES (bisogni educativi speciali) e del trasversale deficit di attenzione.

Per avere maggiori informazioni sul servizio, che viene incontro alle nuove esigenze delle difficoltà scolastiche, a supporto delle famiglie e degli istituti scolastici, si può chiamare il numero: 0871-450291 oppure inviare un’e-mail a: info@erga-omnes.eu