“Full”, Ciava al primo singolo del cantante di Pescara

Dopo anni di preparazione, il giovane artista pescarese Alessandro Ciavarelli, in arte Ciava ha rilasciato “Full” il suo primo singolo da indipendente, prodotta dal suo fidato collaboratore pescarese Carisma. Questo primo brano ufficiale non può essere catalogato come il solito brano Trap, sia per quanto riguarda lo schema metrico, sia per le tematiche trattate. Bensì è un esercizio di stile mirato a dimostrare la versatilitàdell’artista, dal punto di vista lirico e tecnico, sull’instrumental. La particolarità del brano è il ritornello martellante che ti entra subito testa. Singolo mixato da Tom Beaver e masterizzato presso il Ninety Studio.



Full su Spotify: https://open.spotify.com/track/15pgHxEB0pz1GPTtFX7OWN?si=E0QmAdmIRHebA2WLE7bCEQ

BIOGRAFIE

Ciava, classe 2003, all’ anagrafe Alessandro Ciavarelli, si avvicina alla musica fin da bambino grazie al nonno materno pianista che lo spinge ad intraprendere gli studi musicali di piano già in età arretrata. Si avvicina al genere del rap, molto più tardi, verso i 13 anni e, soltanto un anno dopo, scopre un nuovo mondo che lo colpisce dal primo istante: La trap, inizia ad avvicinarsi sempre di più a questo genere, e intorno ai 15 anni conosce casualmente il suo oramai caro amico e produttore Matteo, in arte Carisma che da subito crede in lui e comincia a seguirlo iniziandoci a fare musica. Matteo Di Nardo, in arte Carisma, produttore abruzzese classe 2003, si avvicina sin da piccolo alla musica grazie al repertorio di vinili soul e jazz dei genitori. Durante la sua crescita, spinto dalla curiosità, alimenta la sua conoscenza musicale studiando pianoforte, approfondendo nuovi generi e tra questi si appassiona all’hip hop. Affascinato da quest’ultimo, decide intraprendere la creazione dei suoi primi tappeti musicali, iniziando a collaborare con Ciava, amico e aspirante rapper, riconoscendo in lui del potenziale.