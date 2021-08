Curiosando, mercatino dell’antiquariato a Giulianova il 13 e 14 agosto

GIULIANOVA – Torna a Giulianova Curiosando, tra i mercatini di antiquariato e collezionismo più diffusi della riviera adriatica. Il 13 e 14 agosto in viale Orsini e via Nazario Sauro antiquari e collezionisti apriranno le loro “valigie dei sogni” a tutti gli appassionati e i curiosi alla ricerca di oggetti rari e preziosi.

A causa della sospensione per il maltempo dell’iniziativa prevista il 17 e 18 luglio, si recupera la data venerdì e sabato e si torna a Giulianova per una nuova avventura. Dopo il successo dell’anno scorso che ha ospitato la prima edizione di Curiosando, ecco di nuovo in Abruzzo con banchi di collezionismo e vintage che tanto appassionano gli amanti del bello.

Un mercatino di circa 40 stand che animano il cuore della città tra viale Orsini e via Nazario Sauro con una proposta vastissima di oggetti rari e preziosi.

In mostra oggetti rustici ed attrezzi in legno, tipici della tradizione contadina locale, ma anche pezzi raffinati provenienti da dimore nobili e borghesi. Senza dimenticare le curiosità anni ’50, le stampe, i lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di marchi storici, e tante altre curiosità che vi sorprenderanno.

L’evento Curiosando nasce nel 1994 nelle principali località balneari della costa adriatica dove si consolida negli anni come la più importante manifestazione estiva di antiquariato e collezionismo all’aperto. Con la partecipazione di oltre 200 espositori antiquari e collezionisti selezionati, negli anni ha raggiunto altre prestigiose località turistiche italiane come Cortina d’Ampezzo, Milano Marittima e Passignano sul Trasimeno.

L’appuntamento di Giulianova si inserisce all’interno del Tour 2021 di Curiosando che ogni anno coinvolge oltre 100 mila visitatori e oltre 300 antiquari.

L’evento, patrocinato e voluto dal Comune di Giulianova Assessorato al Commercio, in collaborazione con Fiva, è organizzato dalla ditta Brandozzi A. & C. snc che opera nel settore dell’organizzazione delle mostre di antiquariato da oltre vent’anni, promuovendo eventi specializzati che vedono la partecipazione di importanti antiquari nazionali.

INFO:

Segreteria organizzativa Brandozzi A. & C snc tel. 0736 256956 – 393 9862023

www.mercatiniantiquari.com info@mercatiniantiquari.com

FB @mercatino.antiquario IG #mercatiniantiquari