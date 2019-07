Cuneman 5et e Serena Brancale: foto e scaletta del live

Ben riuscita la prima serata di Pescara Jazz Club in Piazza Muzii. Pillole del nuovo repertorio per I Cuneman 5et, applausi a scena aperta per la vocalist jazz

PESCARA – Domenica 14 luglio primo appuntamento in Piazza Muzii con il Pescara Jazz Club. Protagonisti della serata sono stati i Cuneman 5et e Serena Brancale. Il primo gruppo ha presentato il nuovo repertorio attraverso tre brani, suddivisi in tre parti: Tension and Relief, War and Violence, The Office. Sono saliti sul palco: Fabio Della Cuna al sassofono, Jorge Ro alla tromba, Francesco Di Giulio al trombone, Giuseppe Iubatti al contrabbasso, Luca Di Battista alla batteria.



A seguire è stata la volta di Serena Brancale, una delle voci più talentuose della scena musicale italiana. Tra i brani oggetto della scaletta ricordiamo: Vita d’artista, Tempo Adesso, Jazz Crimes, Sta uagnedd, Dalla, Save your Love, Il gusto delle cose, Come ti pare, Aria, I feel for you. Hanno accompagnato la Brancale: Alfonso Deidda (pianoforte, sax, flauto), Dario Panza (batteria) e Domenico Sanna (rhodes e synth bass).

Di seguito la fotogallery a cura del fotografo Roberto Di Blasio ad immortalare le fasi più importanti della serata.