Premio Simpatia 2019 a Montesilvano

MONTESILVANO – Lunedì 29 Luglio alle ore 20,45 al Teatro del Mare, sul Lungomare Via Aldo Moro a Montesilvano , torna come ogni anno, il “Premio Simpatia”, abbinato al “Premio Montis Silvani” e al “Premio Abruzzo in Tavola”, riservato alle eccellenze enogastronomiche della nostra regione, che si è aggiunto da qualche anno. La kermesse, nata nel 1980 con la collaborazione di Radio Parsifal, oggi festeggia i 39 anni di vita e sono state premiate 750 personalità: della cultura, politica, sport, giornalismo, teatro, spettacolo, conduttori televisivi, trasmissioni tv e Tg regionali.

Tante le personalità di spicco della nostra regione, leader nel loro settore, che hanno ritirato il premio. Tra questi: Galeone, Remo Gaspari, Lucio Marcotullio, Gilberto Ferri, Daniele Becci, Pietro Scibilia, Edoardo Tiboni, Ivan Graziani. Il premio Simpatia 2019, verrà conferito a: Daniela Senepa giornalista Rai, Franco Iachini presidente Teramo Calcio, Nicoletta Verì assessore regionale alla Sanità, Luciano Odorisio regista cinematografico, già vincitore del Nastro D’argento ed altri importanti riconoscimenti. Al maestro campione del mondo di fisarmonica Lucio Cupido con Lu Pizzicott Orchestra, Mirco Salerni la voce dei Kom (cover di Vasco Rossi), Filippo Lucci presidente Nazionale del Co.Re.Com Abruzzo, Marina Moretti giornalista e conduttrice di Rete 8.

Pluripremiata l’emittente Tv Sei, verrà conferito il premio a: Riccardo Clinco per la trasmissione “Riconosciamoli”, Andrea Costantini per la trasmissione “Stadio”, e al Tg Sei diretto da Emanuela Petescia. Saliranno sul palco per il ritiro del premio anche l’ex Senatore e concorrente di ballando con le stelle Antonio Razzi, la giornalista Daniela Quieti presidente dell’Associazione Logos Cultura e la Senatrice Stefania Pezzopane.

Premi speciali andranno all’assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo, a Licia Braccini scrittrice ed al regista e attore internazionale Randall Paul. Per la categoria Eccellenze e “Abruzzo In Tavola” il premio andrà a Dolciaria Cerasani, Berlingeri Tartufi, Adriana Tronca, Oltrelatte, Agricola Persiani, azienda biologica Gran Sasso, Abruzzo Arrosticini, Tenuta Ulisse, Torre Blaga, Mayla Bucci chef del rist. Lino, Molino f.lli Candelori, Giuseppe Battista, Accademia della Ventricina, Da Santino salumi, Mercato del Pane, Elvan Di Blasio. Premi speciali inoltre a: Rio Tavo, Abruzzo Segreto e Massimo D’Aloisio. La Kermesse organizzata dall’Associazione Culturale Italia è… si fregia dell’alto patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara, del Comune di Montesilvano, della Fondazione Pescarabruzzo, e delle associazioni Sandro Pertini ed Editori Abruzzesi, e sarà presentata da Elena Costa, direttore responsabile della rivista Italia è Magazine, coadiuvata da Pino Costa e Daniela Smarrella.

Non mancheranno momenti di spettacolo e spensieratezza con l’esibizione del musicista Alexian Santino Spinelli, Mirco Salerni voce dei Kom (cover di Vasco), Lucio Cupido con L’orchestra Lu Pizzicott, e.. altre belle sorprese! Come di consuetudine il parterre sarà gremito da illustri ospiti della Cultura, Giornalismo e spettacolo. Non mancherà la presenza dell’indaffaratissimo neo sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, dell’Assessore al turismo Debora Comardi e di altri amministratori comunali.