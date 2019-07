Tennis, Torneo di IV° categoria Città delle Rose 2019

In programma al Circolo Tennis di Roseto degli Abruzzi dal 19 al 28 luglio.

Le iscrizioni aperte fino a mercoledì 17 luglio. Si tratta della 28esima edizione

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Da venerdì 19 luglio prende il via il Torneo Nazionale di IV Categoria, maschile e femminile, “Città delle Rose”. Si tratta della 28esima edizione della classica competizione estiva organizzata dal Tennis Club Roseto. Al torneo possono partecipare gli atleti e le atlete in possesso di una tessera FIT in corso di validità con classifica da 4.NC a 4.1. Le iscrizioni vanno effettuate tramite posta elettronica all’indirizzo: tcroseto@libero.it. Il termine scade mercoledì alle ore 19,00.

Gli orari di gioco saranno pubblicati sul sito tennisroseto.it e sulla pagina facebook Tennis Club Roseto. Si gioca sui campi in terra rossa e in caso di necessità al coperto su superficie in ‘supersoft’. Vige il regolamento F.I.T.

Le finali maschili e femminili si disputeranno domenica 28 luglio.

L’auspicio del Tennis Club Roseto è che ancora una volta vi sia una buona partecipazione per dar vita ad una competizione appassionante e di buon livello tecnico.