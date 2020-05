Covid-19, a Sulmona incontro per la ripresa delle attività produttive

Riuniti Sindaco, assessori a bilancio, turismo e cultura e rappresentanti delle associazioni di categoria di commercio, turismo e ristorazione

SULMONA (AQ) – Oggi, sabato 9 maggio, si è tenuto, nell’aula consiliare, nel rispetto delle norme vigenti, un incontro convocato dal Sindaco Annamaria Casini, presente insieme al vicesindaco con delega alle Attività Produttive Marina Bianco, agli assessori comunali Stefano Mariani (Bilancio) e Manuela Cozzi (Turismo e Cultura), associazioni di categoria del commercio e del turismo alberghiero e ristorazione, alla presenza della Senatrice Gabriella Di Girolamo e delle Consigliere regionali Marianna Scoccia e Antonietta La Porta.

I rappresentanti delle varie categorie hanno espresso esigenze e proposte indirizzate a tutti i livelli decisionali, Comune, Regione e Governo.

“Si è trattato di un incontro partecipato e proficuo, in cui abbiamo ascoltato esigenze, idee e progetti che andranno ad orientare le azioni dell’amministrazione, che già sono in fase di messa a punto e che verranno definite entro la prossima settimana, attraverso un confronto con i Consigliericomunali, anche in coerenza con le misure governative e regionali in corso di definizione” afferma il sindaco Annamaria Casini.

“Stiamo facendo il possibile per privilegiare come primo punto strategico la ripartenza delle attività produttive, ripensando anche la mobilità, il turismo, gli spaziurbani, in particolare del centrostorico, con il coinvolgimento delle associazioni sportive e culturali, per individuare anche programmi di riavvio verso un nuovo ordinario. É imminente la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per esercizi pubblici e artigianali per raccogliere istanze di ampliamento degli spazi esterni, su cui calare le scelte fiscali e amministrative per lo specifico comparto”.

“Questa condivisione di proposte –conclude il sindaco- fa seguito all’ incontro con commercianti ed esercenti dello scorso giovedì. Siamo sulla strada giusta. Proseguiremo il rapporto con i vari interlocutori e i rappresentanti istituzionali, per un confronto permanente e costruttivo nella convinzione che la ripartenza della nostra città e del comprensorio dipenderà dalla capacità di essere uniti e propositivi”