Gianguido D’Alberto e Guido Liris ricordano Walter Mazzitti

TERAMO – “Dai banchi del consiglio comunale ai prestigiosi incarichi nazionali; dal diritto (e i diritti) dell’ambiente alla sensibilità per le istituzioni; dalla professionalità unanimemente riconosciuta alla passione e al coinvolgimento per la cultura; dall’ammirazione dei suoi concittadini all’apprezzamento del Paese. Walter Mazzitti lascia un vuoto incolmabile e scrive nella storia della nostra città il profilo di un uomo elegante, dotato di creatività intellettuale, ricco di instancabile coinvolgimento; un uomo a suo modo felicemente incontenibile, generoso, appassionato.

Pochi mesi dopo il mio insediamento, e dopo anni in cui era rimasto inascoltato, si era aperto tra noi – assieme ad alcuni assessori e consiglieri – un confronto sulla sua idea di sviluppo culturale della città, un progetto che aveva molti punti in comune con la nostra visione. Ho il rammarico di non aver avuto la forza, allora, di cominciare a dargli concretezza. Poche settimane fa, eravamo tornati ad incontrarci e confrontarci su quella comune visione di Teramo, sognante e bella. Ma il destino ci impedisce di farlo insieme. Alla sua famiglia l’abbraccio e la vicinanza, a lui un saluto pieno di gratitudine e di rammarico per ciò che non è stato e per ciò che, assieme a lui, avrebbe ancora potuto essere”.

Gianguido D’Alberto

“É con sentimenti di vivo stupore e dolore che ho appreso la notizia della scomparsa di Walter Mazzitti. L’Abruzzo perde una mente eccelsa, una competenza che è stata nodale in molti passaggi della storia recente della regione e del Paese, soprattutto sui temi dell’ambientalismo sano e progettuale, quello che provava a conciliare tutela e sviluppo. La sua grande conoscenza dei sistemi idrografici lo ha portato a divenire, poi, un punto di riferimento anche in campo nazionale come consulente di diversi Ministeri. La sua progettualità mancherà molto anche al sistema culturale e a quello della tutela delle bellezze del territorio. Il suo ultimo post su Facebook dà l’esatta dimensione della sua caratura umana. Alla famiglia giungano le mie più sincere condoglianze”.

Lo dichiara l’assessore regionale Guido Liris a seguito dell’improvvisa scomparsa di Walter Mazzitti.