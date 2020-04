Covid-19, possibile proroga per la zona rossa dell’area vestina

Marsilio sta pensando alla proroga della zona rossa dell’area vestina per riaccorare i termini di scadenza con quella delle altre zone rosse

L’AQUILA – Il Presidente della Regione Marco Marsilio sta pensando di prorogare la zona rossa dell’area vestina per riaccordare i termini di scadenza con quella di altre zone rosse. Così ha detto, come riporta l’Ansa, intervenendo nella seduta del Consiglio regionale in corso di svolgimento all’Aquila. Il Governatore ha fatto il punto sui contagi Coronavirus e la situazione sanitaria. “Abbiamo girato la boa, tra poco avremo il dato odierno ma posso anticipare che oggi potrebbe andare meglio della giornata di ieri, questo ci fa sperare che le misure adottate funzionano e le strutture possono reggere l’urto”.

Marsilio ha difeso gli operatori sanitari abruzzesi: “I nostri sanitari di tutto hanno bisogno in questi giorni tranne che di essere delegittimati. Tutte le scelte che sono state prese sono state adottate in base a scelte mediche. Io non ho mai messo becco in queste vicende e pretendo che nessuno lo faccia”.

Al momento la zona rossa comprende i Comuni di Castiglione Messer Raimondo, Arsita, Bisenti, Montefino e Castilenti in provincia di Teramo e di Penne, Montebello di Bertona, Civitella Casanova, Farindola e Picciano ed Elice in provincia di Pescara e Villa Caldari i Ortona in provincia di Chieti.