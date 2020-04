Teramo, ufficio protocollo: ecco i nuovi orari di apertura

TERAMO – Si comunica che in via del tutto eccezionale, vista la situazione che si sta affrontando e per facilitare in particolar modo le operazioni connesse alla richiesta di beneficio per le famiglie in difficoltà, l’Ufficio Protocollo del Comune osserverà nei prossimi giorni orari straordinari.

Pertanto rimarrà aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.30 e di martedi e giovedi anche dalle 15.00 alle 17.30.

L’amministrazione ha comunque messo in campo una serie di attività per facilitare la presentazione delle domande ma si raccomanda di ricorrere il più possibile agli strumenti telematici.