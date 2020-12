Covid-19, Giulianova: verso la campagna di screening di massa

Vice sindaco Albani: “quella che ci viene offerta dalla Regione è un’opportunità importante per la nostra comunità che non deve essere sottovalutata”

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova si sta preparando ad ospitare la campagna di screening di massa promossa dalla Regione Abruzzo, in coordinamento con le Aziende Sanitarie Locali, che interesserà anche la Provincia di Teramo. In questi giorni l’Ente si interfaccerà con la Regione Abruzzo per definire i dettagli tecnici e procedere all’individuazione dei giorni e delle postazioni dove effettuare i test. Il test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2 verrà eseguito gratuitamente da personale del settore sanitario, in collaborazione con l’Amministrazione comunale ed i volontari di Protezione Civile. Lo screening è aperto a tutti i cittadini residenti o domiciliati a Giulianova di età superiore ai 6 anni.

Non può prendere parte al programma di screening chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19; chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta; chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento; chiunque abbia già programmato una data per un tampone; coloro che sono in carico presso case di riposo, case di cura e strutture residenziali; gli operatori sanitari che sono sottoposti a screening dalla Asl.

In mattinata si è svolta una prima riunione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), coordinata dalla Vice Sindaco Lidia Albani con la partecipazione del responsabile della funziona sanitaria, il dottor Maurizio Panunzio, i volontari di Protezione Civile, Croce Rossa e dell’Associazione “Il Dono di Maria”, per interfacciarsi sull’organizzazione delle attività di supporto ai sanitari che eseguiranno i tamponi ed individuare le postazioni.

Ad un primo confronto si è pensato di allestire quattro postazioni in città, dove verranno collocati i punti di raccolta, di cui due “drive through” per effettuare i drive test e due all’interno di strutture comunali per i cittadini che non possiedono un’autovettura o per chi vorrà raggiungere la postazione a piedi.

Le postazioni vedranno la presenza del personale sanitario, di quello amministrativo messo a disposizione dal Comune di Giulianova e dei volontari di Protezione Civile, Croce Rossa e Polizia Penitenziaria che organizzeranno il presidio in modo da gestire al meglio le operazioni di prelievo ed evitare che si creino assembramenti. I volontari dell’Associazione “Il Dono di Maria” si occuperanno di fornire i pasti al personale impegnato nelle operazioni di screening e di assistenza.

I cittadini che intendono effettuare il test rapido gratuito dovranno portare con sé la tessera sanitaria e un documento d’identità valido. Per velocizzare le operazioni è preferibile scaricare il modulo di accettazione e l’informatica sulla privacy he verranno pubblicati sul portale web del Comune di Giulianova e saranno reperibili presso tutte le sedi comunali, e raggiungere la postazione dotati già dei documenti compilati.

“Il Comune di Giulianova sta mettendo in atto tutte le procedure per prepararsi al meglio ad ospitare la campagna di screening gratuito promossa dalla Regione – dichiara la Vice Sindaco Lidia Albani – quella che ci viene offerta dalla Regione è un’opportunità importante per la nostra comunità che non deve essere sottovalutata. Ringraziamo sin da ora il personale sanitario della Asl e tutti gli operatori che si offriranno volontari, i volontari ed i dipendenti comunali che si metteranno a disposizione. Dalla prossima settimana, ultimato il confronto con la Regione, saremo in grado di fornire alla cittadinanza tutte le informazioni sui giorni in cui lo screening verrà effettuato, con comunicazione degli orari e delle postazioni”.