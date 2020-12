Ripresa degli allenamenti per la Futura Volley Teramo

TERAMO – Nel rispetto dei decreti regionali e nazionali riguardo la reintroduzione della “zona arancione” in Abruzzo e delle ultime disposizioni FIPAV che autorizzano la riapertura degli allenamenti per le società iscritte ai campionati di Serie B, la LG Impianti Futura Volley Teramo comunica che ieri , mercoledì 09 Dicembre 2020, la squadra si è radunata per il primo allenamento presso il Palazzetto di Montorio al Vomano agli ordini del Coach Jana Kruzikova e di tutto lo staff tecnico del Progetto Volley.

La ripresa del campionato di Serie B2 femminile è stata programmata per il 23 Gennaio 2021 con un nuovo format ed in totale sicurezza.

Tutte le sedute di allenamento si svolgeranno nel pieno rispetto del protocollo, con l’adozione anche di misure aggiuntive rispetto a quelle previste per poter garantire la piena tutela alle atlete ed ai tesserati tutti.

A tal proposito la Futura Volley Teramo si è adoperata per effettuare i test rapidi antigene a tutte le atlete, staff e dirigenti ed i risultati sono negativi per l’intero gruppo

Si ricorda che, in ottemperanza al protocollo vigente alla data attuale, le gare interne della Futura si disputeranno al Pala San Gabriele di Teramo a porte chiuse.