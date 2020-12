Andrea Pavone è il nuovo portiere della Lisciani Teramo Calcio a 5

Mister Valente: “Cercavamo un profilo giovane, dalle indiscutibili doti e anche con una certa esperienza alle spalle. Sono certo che si troverà al meglio sia con i compagni di reparto che con l’intero spogliatoio”

TERAMO – ASD Lisciani Teramo Calcio a 5 comunica di aver tesserato Andrea Pavone, in entrata dall’Hatria Team. Un nuovo innesto nel già valido reparto dei portieri, volto a dare maggiori alternative e a supportare la crescita dei profili che fin qui hanno difeso i pali dei biancorossi.

Classe 1999, l’estremo difensore ha mosso i primi passi nel futsal già in Serie C1 con l’Aston Villa Pineto e con le squadre giovanili. Pian piano, Pavone ha iniziato a conoscere piazze blasonate a livello nazionale. Tre anni all’Acqua&Sapone, con cui ha affrontato i campionati Giovanissimi, Juniores e Under 21. Poi la chiamata del Pescara Calcio a 5, prima di indossare la maglia della Real Dem in Serie A2 (5 presenze a 17 anni) e nel campionato Under 21 e poi in Serie B. Dopo la parentesi al Bovalino calcio a 5, Andrea Pavone aveva sposato la causa dell’Hatria Team in C1. Nel corso della sua esperienza agonistica, il portiere pinetese è stato a lungo tra i punti fermi delle Rappresentative regionali abruzzesi.

Questo il commento di mister Alfredo Valente: «Sono contentissimo di poter far affidamento su un elemento che rientra a pieno nell’idea progettuale della nostra realtà. Cercavamo un profilo giovane, dalle indiscutibili doti e anche con una certa esperienza alle spalle. Sono certo che si troverà al meglio sia con i compagni di reparto che con l’intero spogliatoio, anche perché conosce già alcuni dei nostri giocatori».

Ad Andrea il più caloroso benvenuto nella famiglia della Lisciani Teramo Calcio a 5.