Corso di filosofia attiva a L’Aquila, il 12 novembre la presentazione

Nuova Acropoli da 41 anni Filosofia, Cultura e Volontariato a L’Aquila organizza l’incontro informativo martedì 12 novembre ore 18.30

L’AQUILA – Martedì 12 novembre alle 18.30 presso la Sede di Nuova Acropoli in Via Saragat ci sarà la presentazione del Corso di filosofia attiva – Migliorare se stessi e il nostro mondo, ingresso libero. Gli incontri a cadenza settimanale, attraverso l’antica saggezza d’Oriente e d’Occidente, in maniera semplice, ci faranno scoprire e migliorare noi stessi ed il mondo in cui viviamo.

Si studieranno le principali filosofie con i loro maggiori esponenti tra cui Platone, Aristotele, Marco Aurelio, Seneca, Confucio, Plotino, Buddha, utilizzando il sistema del metodo comparato che permette di ampliare gli orizzonti della mente e scoprire i collegamenti che abbattono le barriere della diversità, delle culture e dei vari pensieri, che non sono poi così distanti l’uno dall’altro.

INFO E NUMERI UTILI

Per informazioni sulle attività di Nuova Acropoli potete visitare il sito dell’Associazione: www.nuovaacropoli.it, chiamare il numero 333 9906989 oppure recarvi presso la nuova sede in Via Orazio Giuliani (zona ex Agriformula) dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21.