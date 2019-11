Green Game 2019, proseguono le sfide: il 20 dicembre la finale regionale

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ogni anno in Italia si raccoglie in plastica differenziata, circa 7 volte il volume della piramide di Cheope in Egitto e 2 volte il peso dell’Empire State Building di New York. Senza dubbio gli italiani si stanno impegnando molto per lasciare ai posteri un mondo più pulito, ma tanto c’è ancora da fare. Solo attraverso una continua sensibilizzazione dei cittadini, unita alla loro attiva partecipazione, si possono ottenere i grandi risultati che i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi CIAL per l’Alluminio, COMIECO per la carta ed il cartone, COREPLA per la plastica, COREVE per il vetro e RICREA per l’acciaio stanno ottenendo negli ultimi anni. Il progetto Green Game, che trasferisce nelle scuole le buone pratiche di raccolta differenziata attraverso lezioni interattive e la successiva sfida tra studenti, è una delle principali attività di successo portate avanti con orgoglio e dedizione dai Consorzi.

Green Game è il format itinerante studiato appositamente per raggiungere le giovani menti ed accrescere in loro una sempre maggiore sensibilità verso temi come l’ecologia. Un format che piace ai docenti ed in particolar modi agli studenti, i quali vedono in Green Game una giusta via per imparare, divertendosi.

Il tour di Green Game in Abruzzo sta proseguendo senza sosta mietendo consensi ad ogni tappa. Martedì all’I.I.S. Moretti e al Polo Liceale “Saffo”, lo staff di Green è stato accolto da ragazzi preparatissimi e super attenti alle parole del relatore Alvin Crescini.

“I ragazzi sono stati fantastici! – ha dichiarato la professoressa Carmela Della Loggia – Con l’avvio della competizione, si sono sfidati ed hanno lottato, si sono impegnati ed abbiamo visto proprio un’attenzione crescente. La motivazione è stata alla massima potenza perché con questa metodologia i ragazzi riescono a dare il meglio. Li abbiamo visti crescere. Siamo davvero orgogliosi di loro. Grazie ai Consorzi per questa opportunità!”.

Dopo gli appuntamenti a Roseto degli Abruzzi, il tour è proseguito giovedì a Chieti, al Liceo “Masci”. Lo staff mercoledì è stato impegnato con la 23^ Edizione della Fiera Ecomondo di Rimini, la fiera di riferimento in Europa per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare.

Tantissima attesa per la Finale Regionale prevista per il 20 dicembre a Pescara. Gli studenti provenienti da tutta la regione si batteranno per ottenere il titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN GAME 2019 oltre agli ambitissimi premi. Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.

Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e da Regione Abruzzo.

Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sui profili Facebook ed Instagram.