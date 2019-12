Corsi di Sci e Snowboard a Roccaraso: ecco come partecipare

Al via dal 12 gennaio 2020 fino al 15 marzo con diverse tipologie. Tutte le informazioni, i prezzi e il servizio bus navetta da Pescara

ROCCARASO – Lo Sci Club Aterno Pescara, fondato nel lontano 1984 ed unico riferimento per gli appassionati degli sport invernali dell’intera area metropolitana Pescara-Chieti, organizza la stagione sciistica invernale offrendo corsi di sci e snowboard per adulti e bambini ed il servizio di bus navetta per Roccaraso.

I corsi avranno inizio Domenica 12 Gennaio 2020 e si protrarranno fino al 15 Marzo 2020 e saranno di varie tipologie:

Corso Junior principianti/base (4/7 anni – 30 ore di lezione)

Corso Junior intermedio/avanzato (8/14 anni – 32 ore di lezione)

Corso Adulti (30 ore di lezione)

Corso speciale Adulti avanzato (18 ore di lezione)

Corsi snowboard adulti e junior (20 ore di lezione)

Corso di avviamento all’agonismo baby/cuccioli (70 ore di lezione)

Inoltre, da Domenica 12 Gennaio (e fino a Domenica 8 Marzo) sarà operativo il servizio di bus navetta da Montesilvano, Pescara e San Giovanni Teatino per Roccaraso – Aremogna (Località Gravare). Per i soci dello Sci Club Aterno è previsto un prezzo speciale scontato sullo Ski pass giornaliero del comprensorio dell’Alto Sangro (impianti dell’Aremogna, di Pratello e di Pizzalto), mentre per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni la tariffa speciale per lo stagionale è di 120 €.

Ogni domenica lo Sci Club Aterno, con la collaborazione dei soci e dei partner, organizza un evento goliardico, culinario, di socializzazione e divertimento sulla neve! La partecipazione alle attività è gratuita e rientra nella quota di iscrizione annuale allo Sci Club Aterno. Per la stagione 2020 sono previsti i seguenti eventi:

Gara delle Torte e visita con degustazione al Birrificio “Mezzopasso”

Gran premio delle Torte Rustiche

SnowBeer e Pork’n’Snow

Festa di Carnevale con SnowFish e SnoWine

Gara Sociale e di fine corso – SnowCocktail in musica

Festa di chiusura con picnic “Dance on snow”

Pranzo sociale e premiazioni

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria dello Sci Club sita in via G. Chiarini 199 a Pescara (c/o King Line Factory – piano terra), contattare il 3249582358, scrivere alla casella di posta elettronica info@sciclubaterno.it oppure consultare il sito internet www.sciclubaterno.it.

Programma completo su https://sciclubaterno.it/programma-sociale-2019-2020/