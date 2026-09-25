Meteo Abruzzo, weekend dal 25 al 27 settembre 2026: tempo in miglioramento

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it dopo una prima parte della giornata di venerdi caratterizzata d tempo instabile, ci sarà un progressivo rinforzo dell’anticiclone con massime in temporanea nuova ascesa Di seguito tutti i dettagli.
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 25 settembre
La circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Mare mosso.
Sabato 26 settembre
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3950 metri. Mare mosso.
Domenica 27 settembre
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4050 metri. Mare da mosso a poco mosso.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (25-27 settembre 2026)
VEN – min 18° max 21°
SAB – min 16° max 22°
DOM – min 15° max 24°
VEN – min 15° max 19°
SAB – min 12* max 20°
DOM – min 12° max 23°
VEN – min 15* max 21°
SAB- min 12° max 22°
DOM – min 12° max 23°
VEN – min 12° max 20°
SAB – min 7° max 21°
DOM – min 7° max 25°
Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.