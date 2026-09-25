Abruzzo Dental Forum 2026, IA e tecnologie digitali protagoniste a Montesilvano

MONTESILVANO – Tecnologie digitali, intelligenza artificiale, diagnostica avanzata e nuove modalità di cura saranno i temi portanti della settima edizione dell’Abruzzo Dental Forum, l’appuntamento promosso da ANDI Abruzzo in programma il 25 e 26 settembre al Pala Dean Martin di Montesilvano.

L’edizione 2026, intitolata “Governare le intelligenze, guidare la precisione, affrontare le criticità”, si propone di analizzare il ruolo sempre più centrale dell’innovazione tecnologica nella pratica odontoiatrica quotidiana, approfondendo opportunità, vantaggi e sfide legate all’evoluzione digitale del settore.

«La tecnologia avanza alla velocità della luce, ma rimane compito dell’intelligenza umana saperla controllare e sfruttare, soprattutto in ambito medico», sottolinea il presidente di ANDI Abruzzo, Luca De Santis. «Questa è la filosofia che guida il Forum: utilizzare l’innovazione in modo consapevole e sempre al servizio del paziente».

Nel corso delle due giornate verranno approfondite le principali innovazioni che stanno trasformando gli studi odontoiatrici, dalla radiologia tridimensionale alla scansione intraorale, fino ai sistemi CAD/CAM e alle applicazioni dell’intelligenza artificiale per la diagnosi e la pianificazione terapeutica.

L’obiettivo è comprendere come questi strumenti possano contribuire a migliorare precisione diagnostica, qualità delle cure ed efficienza dei processi clinici, mantenendo però centrale il ruolo del professionista e delle sue competenze.

«Le tecnologie digitali rappresentano una risorsa importante per migliorare il nostro lavoro», evidenzia Arturo Marrone, segretario culturale di ANDI Abruzzo. «Allo stesso tempo è fondamentale preservare la capacità di giudizio clinico e il valore dell’esperienza professionale nella pratica quotidiana».

Accanto agli approfondimenti scientifici, il Forum offrirà anche un’area espositiva dedicata alle aziende del settore, favorendo il confronto tra professionisti, innovatori e operatori del comparto odontoiatrico.

«Un ringraziamento particolare va ad ANDI Nazionale, al precedente Comitato organizzatore, agli ospiti, ai relatori e alle aziende che continuano a sostenere questa manifestazione», conclude De Santis. «Ma soprattutto ai colleghi che partecipano ogni anno e contribuiscono alla crescita dell’Abruzzo Dental Forum».

L’evento conferma l’impegno di ANDI Abruzzo nella formazione continua e nell’aggiornamento professionale, promuovendo un approccio equilibrato all’innovazione: la tecnologia evolve rapidamente, ma al centro del percorso di cura restano sempre il professionista e il paziente.