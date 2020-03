Coronavirus Teramo, le palestre sospendono le attività: ecco quali sono

TERAMO – Le palestre del comune di Teramo ed alcune della provincia sospendono le proprie attività a partire da martedì 10 marzo. La decisione arriva in maniera condivisa da numerose palestre distribuite sul territorio teramano, i cui titolari hanno valutato come prioritaria la decisione di attenersi, anche in assenza di obbligo legislativo, al senso civico ed etico. La volontà è quella di limitare la possibile diffusione del Covid-19 e di tutelare i propri frequentatori, preservandone la salute dal rischio di contagio.

Questa la lista delle palestre che aderiscono all’iniziativa:

Albatros

ASD Energia New

Areafitness

Athena

Cross fit Teramo

Di Mattia

Fit Club

Fit Village

Healt Club

Interamnia

Life Club

Man and Woman Fitness

New Olimpia

Passione Fitness

Planet

Space Jam

Wellness Sport