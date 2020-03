Coronavirus, pediatra risultato positivo a San Salvo

Lo ha reso noto il Sindaco con un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, in cui rinnova l’invito ai cittadini a restare a casa

SAN SALVO (CH) – Un medico che collaborava con uno studio pediatrico di San Salvo (CH) é risultato positivo al test al Covid-19. Lo ha reso noto il Sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, con un video pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del Comune.

“Il dottore non è di San Salvo, é solo domiciliato nella nostra città. La Asl ha già contattato tutti i bimbi che hanno avuto contatti con lo studio pediatrico dal 12 marzo a oggi, invitandole alla quarantena. Lo stesso dottore é in quarantena; sta bene, non ha sintomi”.