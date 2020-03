“Che sarà”, un messaggio di speranza dagli Scena Muta [VIDEO]

PESCARA – Bella iniziativa quella intrapresa dal gruppo musicale “Scena Muta“. La band pescarese, composta da: Leo Cagnetta (Cantante), Flavio De Carolis (Chitarrista), Lucio Ciampagna (Cajon e percussioni) e Ivan Tinari (Chitarrista), regalano serate divertenti, all’insegna della musica italiana con arrangiamenti sofisticati e ritmati, con una buona dose di ironia e glamour nei loro spettacoli. Gli Scena Muta, in questi giorni di quarantena, hanno realizzato un video con la partecipazione di tantissime persone.



Sulle note di “Che sarà” dei Ricchi e Poveri, i componenti della band, si sono alternati nelle immagini con molte persone che hanno inviato dei loro video mentre mostrano un cartello con scritto “Andrà tutto bene”. Un modo per strappare qualche momento di gioia e divertimento. Ancora una volta i social si sono dimostrati fondamentali, soprattutto in questi frangenti. Anche a distanza si possono creare belle iniziative come quella fatta dagli “Scena Muta”.