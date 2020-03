Coronavirus, a Gissi in tilt il piano anti-neve: l’appello social del Sindaco

Scrive Agostino Chieffo: gli operatori in servizio, per emergenza Covid-19, sono solo due, sarebbe impossibile liberare le strade dalla neve

GISSI (CH) – Le previsioni meteo per oggi, martedì 24 marzo, indicano una giornata dal sapore pienamente invernale poichè la Regione é interessata da un vortice molto freddo, che porterà con sè anche precipitazioni nevose, fino in pianura.

A tale proposito, il Sindaco di Gissi, Agostino Chieffo, tramite nota pubblicata sul profilo personale Facebook, ha rinnovato ai cittadini a non uscire anche perchè la situazione in corso va ad aggiungersi alla già pesante emergenza per Coronavirus.

“Con l’emergenza COVID 19 in atto e con le limitazioni imposte, non è possibile attivare integralmente il piano neve comunale”, si legge nel post.

“A Gissi abbiamo solo due operatori in servizio!

Quindi, poichè dalle previsioni pare che nevichi tutta la giornata, credo che con le forze a disposizione si riuscirà a liberare le sole strade principali per garantire gli spostamenti essenziali e la raccolta dei rifiuti. Un motivo in più per rimanere a casa.

Uscite solo se assolutamente indispensabile e adottate la massima cautela!

Grazie a tutti.

Il sindaco – Agostino Chieffo”