Mostra del fiore 2020 di Pescara rinviata a settembre

PESCARA – È stata rinviata a settembre la 44esima edizione della Mostra del Fiore Florviva, la manifestazione abruzzese che doveva tenersi dal 1 al 3 maggio 2020 al Porto Turistico Marina di Pescara. Una scelta dettata dall’emergenza coronavirus in corso, che tiene conto delle esigenze di un intero settore molto importante per la nostra regione.

Spiegano Remo Matricardi e Guido Caravaggio, presidenti di Arfa Associazione Regionale Florvivaismo Abruzzese e Assoflora Associazione dei Produttori Florvivaisti Abruzzesi, che promuovono l’evento insieme alla Camera di Commercio Chieti Pescara in collaborazione con Eafa European Athenaeum of Floral Art:

“Ad oggi non ci sono le condizioni operative e di sicurezza per svolgere l’evento a maggio. Ma il nostro è solo un arrivederci a settembre, per realizzare con rinnovata passione la mostra, sollecitati dagli operatori che vogliono continuare a dare il loro contributo alla crescita della nostra regione. Questa scelta, inoltre, permetterà al pubblico di poter affluire come sempre numeroso, attirato da una rassegna che valica da sempre i confini regionali, punto di riferimento per tutto il centro Italia. A tutti gli operatori e a tutti i partner, la nostra vicinanza in questo momento di difficoltà: uniti, ne usciremo a testa alta”.

Conclude Gennaro Strever, presidente Camera di Commercio Chieti Pescara: “Una scelta dolorosa ma necessaria quella di riprogrammare tutte le nostre iniziative fieristiche al Porto Turistico, compresa Mostra del Fiore Florviva. Ora le nostre priorità dovranno essere la messa in sicurezza degli operatori economici ed una pianificazione di interventi diretti a risollevare il mondo delle imprese. È il momento di agire per ordine di importanza e la cautela e la lungimiranza dovranno guidare le nostre azioni affinché si possa arginare il più possibile il danno economico. Sono certo che i nostri partner e gli espositori comprenderanno”.