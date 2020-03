Coronavirus, donazione del Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle Vomano

La Charity ha acquistato 18 maschere pieno facciale FFP3 e le ha donate alla terapia intensiva cardio-chirurgica dell’Ospedale di Teramo

TERAMO – Il Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano ha donato 18 maschere pieno facciale FFP3 all’Ospedale di Teramo per aiutare il personale sanitario a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

La presidente del Club Nadja Ettorre ha affermato che compito dei Lions è quello di essere presenti dove c’è un bisogno. Sono state raccolte le richieste del personale sanitario ospedaliero, che in questa situazione di emergenza soffre la carenza di dispositivi di protezione individuale. Dopodichè si é deciso di destinare gli oltre duemila e seicento euro, raccolti in parte durante service benefici, in parte provenienti dalla generosità dei soci, per l’acquisto di 18 maschere pieno facciale FFP3 e di donarle alla terapia intensiva cardio-chirurgica di Teramo.

Ettorre ha detto che ieci delle maschere acquistate sono già state consegnate al dott. Cosimo Napoletano, direttore dipartimento cardio-toraci-vascolare Primario Utic – Cardiologia, al dott. Michele Triggiani, primario di cardio chirurgia, al dott. Francesco Taraschi, primario rianimazione cardio-chirurgica e alla dott.ssa Rosanna Autore. Le restanti maschere arriveranno al più presto. Ha precisato che si tratta di presidi ad alta efficienza, del costo di oltre 145 euro l’uno, dotati di una valvola che offre maggiore comfort, proteggono anche gli occhi e durano anni, anche grazie ad un filtro sostituibile ogni 15 giorni.

“Il blocco delle normali attività lionistiche, dovuto all’emergenza in atto, non ferma i service a favore dei bisogni del territorio” ha concluso Ettorre, “e con tutti i soci del Club siamo impegnati a dare un aiuto a tutela della sicurezza di medici e infermieri che quotidianamente operano in una situazione di rischio. A tutti loro va il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine per il lavoro che stanno svolgendo”.