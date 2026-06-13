InnovAzioni 2026: aperte le candidature per il premio “Campioni di InnovAzioni”

PESCARA – È ufficialmente partita la nuova edizione di InnovAzioni – Festival nazionale dell’Innovazione, l’appuntamento promosso da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico che ogni anno porta a Pescara imprese, startup, ricercatori e giovani innovatori da tutta Italia. Le candidature per il premio “Campioni di InnovAzioni 2026” sono aperte fino al 30 settembre e possono essere presentate da PMI, startup e spin-off universitari con sede sul territorio nazionale. La partecipazione è gratuita e rappresenta un’importante occasione di visibilità e networking per chi ha sviluppato un progetto innovativo, sia esso già realizzato o ancora in fase di ideazione.

Il Festival, giunto alla tredicesima edizione, si conferma un punto di riferimento nel panorama italiano dell’innovazione. All’interno della manifestazione, il premio “Campioni di InnovAzioni” valorizza i progetti che negli ultimi due anni hanno introdotto innovazioni di prodotto, processo o organizzazione in qualsiasi settore d’impresa. Nel tempo, l’iniziativa ha premiato 36 PMI e 24 startup, dando spazio a oltre 330 progetti e creando un ecosistema fertile di incontri tra grandi aziende, giovani talenti e investitori.

Il regolamento completo e il form di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale del Festival, dove è possibile consultare i requisiti e presentare la propria proposta. Il Comitato di Valutazione selezionerà 20 progetti finalisti, che si sfideranno durante l’evento conclusivo in programma il 22 e 23 ottobre all’Aurum di Pescara, in Largo Gardone Riviera. Ogni partecipante avrà cinque minuti per presentare il proprio progetto davanti a una platea composta da imprenditori, manager, rappresentanti istituzionali, investitori e dalla stessa Giuria.

Le tre migliori PMI e la migliore startup o spin-off riceveranno l’iconico premio della Spirale dell’Innovazione, simbolo del Festival. Torna anche il Premio Campione di InnovAzioni WEB, assegnato dal pubblico presente in sala, e il Premio InnovAzioni Rock 2026, dedicato al miglior progetto caricato sulla piattaforma nazionale Registry di RetImpresa. I vincitori delle categorie PMI e Startup accederanno inoltre direttamente alla finale del Premio Visionaria 2026 della Camera di Commercio Chieti Pescara.

«La Giuria sarà composta da esperti di economia, diritto, ICT, media e comunicazione», spiega Lorenzo Dattoli, Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. «Valuterà i progetti sulla base dei risultati ottenuti in termini di crescita del fatturato, riduzione dei costi, occupazione generata e presenza di brevetti o modelli registrati. Un ruolo decisivo lo avrà anche la presentazione dal vivo, che richiede chiarezza, sintesi e capacità di rispondere alle domande in diretta. Invitiamo tutte le PMI e startup abruzzesi a cogliere questa opportunità di visibilità e confronto».

Il Direttore Generale Luigi Di Giosaffatte sottolinea invece il tema centrale dell’edizione: «Il contest 2026 accoglierà 20 realtà innovative che si contenderanno il premio a colpi di pitch. Quest’anno il focus sarà sugli AI Agents e sui nuovi modelli decisionali intelligenti, tecnologie che stanno rivoluzionando il modo di fare impresa e di prendere decisioni strategiche».

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 085 4325544 o consultare il sito ufficiale del Festival.