Fiorindo De Juliis, “lavoratore ideale” abruzzese in Pennsylvania

GAMBERALE – Fiorindo “Fiore” De Juliis nacque a Gamberale, in provincia di Chieti, in contrada Colle Santa Maria, il 12 luglio del 1895, da Francesco (ventisettenne “muratore” – figlio di Pasquale e Maria Bucci) e da Maria Di Tano (ventiseienne “contadina” – figlia di Felice e Maria Giuseppa). L’atto di nascita fu certificato dall’assessore Giovannino Bucci.

I suoi genitori si erano sposati a Gamberale il 13 ottobre del 1887. “Fiore” sarà uno dei cinque figli di Francesco e Maria (il primo fu Pasquale nato nel 1888). “Fiore” emigrò nel 1915 e inizialmente trovò lavoro a Pittsburgh in Pennsylvania. L’anno successivo si trasferì a Rankin dove trovò lavoro alla “ Copperweld Bimetallics Division” ( “ Copperweld Steel Company”) un colosso industriale nella produzione di acciaio e rame. Nel 1929 fu trasferito nella fabbrica che la “ Copperweld Steel Company” aveva nella cittadina di Glassport , Contea di Allegheny, sempre in Pennsylvania. Vi lavorerà fino al 1963 quando andrà in pensione.

Ricevette un particolare encomio come il lavoratore con più anni di servizio, di sempre, all’interno della “ Copperweld Steel Company”. “Fiore” era un orgoglioso veterano del “ 112° Reggimento Fanteria della “28° Divisione”. Si fece onore conquistando la “ World War I Victory Medal “ e la “Purple Heart”.

Nel maggio del 1919 fu congedato. Il 17 maggio del 1928 sposò l’italo-americana Elettera Ferrone che gli diede cinque figli: Frank A; Mary Ciesiewicz (1929-2012); Fiore Jr.; Anthony P. (1931-2009) e Marlene. Fu autorevole responsabile della “ Glassport American Legion 443 ” di Glassport. Fu attivo in varie associazioni: “ Glassport Lions Club”, “St. Cecilia Holy Name Society” e la “Catholic Mens Organization”. Fu “Grand Deputy” della “Swissvale”, McKeesport” , “Monosson Lodges” e “Morra League”. Fiorindo “Fiore” De Juliis morì, il 22 marzo del 1983, a McKeesport in Pennsylvania.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”.