I Risto Bond sbarcano a Pescara: ecco dove trovarli

Accedendo a una piattaforma si sceglie il proprio ristorante preferito tra i locali aderenti, si acquista il buono, da consumare entro un anno

PESCARA – Paga oggi, a prezzo scontato, e mangia domani. Si chiamano “dining bond” oppure “Risto bond” e sono stati creati per salvare il settore della ristorazione, visto che tutti i locali hanno dovuto chiudere le saracinesche per le misure di contenimento imposte dall’emergenza per Coronavirus. Secondo studi recenti, il settore è colpito da una contrazione di 8,3 miliardi di euro, pari a -37% del fatturato rispetto al 2019.

Questo meccanismo di fiducia sul credito con sconto, che negli USA ha funzionato benissimo, cercherà nel periodo corto di supportare il settore, indubbiamente tra i più in crisi, fornendogli liquidità per limitare gli impatti economici delle necessarie misure di prevenzione.

Come funziona? Sul sito www.saveoneseat.com, al quale si può accedere anche dal sito ufficiale del Gambero Rosso. Dopodichè si sceglie il proprio ristorante preferito dalla lista dei locali aderenti, si acquista il buono SOS per la propria cena, pranzo o colazione e ci si prepara a festeggiare la fine di questo brutto periodo.

Il valore del buono sarà trasferito direttamente al ristorante e si riceverà una mail con un codice univoco che permetterà di utilizzare il tuo buono quando si vorrà, entro un anno dall’acquisto. Basterà presentare il codice del buono direttamente alla cassa.

I Risto bond sono arrivati anche a Pescara. Ad aderire all’iniziativa é stato PiadaPiave, la Piadineria Gourmet di Via Piave. Andando sulla piattarma si potrà scegliere di acquistare un buono dal valore di 10, 30, 50 e 80 euro e gustare tra qualche mese una deliziosa Piadina Gourmet o un aperitivo oppure sorseggiare birre artigianali e biologiche o ancora scoprire ottimi vini brindare con i cocktail della casa.