Banda ultralarga in provincia di Pescara con EOLO

Nei momenti di emergenza come quelli legati al Covid-19, cambiano le prospettive sull’importanza dell’accesso alla banda ultra larga

PESCARA – In questi giorni difficili, l’accesso a Internet ultra veloce si è rivelato qualcosa di molto più importante di un servizio accessorio o legato a particolari momenti della giornata, come dimostrato dai dati di EOLO, leader nel campo della banda ultra larga wireless per il mercato residenziale e delle imprese, che solo a marzo ha registrato un +65% di traffico rispetto allo stesso mese del 2019, con una eccezionale concentrazione di traffico durante tutta la giornata e non solo nelle ore serali.

La possibilità di lavorare da casa facendo smart working, collegarsi per una lezione scolastica o la possibilità di accedere a contenuti di intrattenimento, sono diventati infatti aspetti fondamentali per tutti gli italiani che in questi giorni sono costretti nelle loro case. È così che l’accesso alla banda ultra larga, da semplice servizio, è diventato un diritto necessario.

In queste settimane EOLO continua a garantire l’accesso ad Internet con continui upgrade e perfezionamenti sulla rete, per poter offrire connettività a banda ultralarga alle famiglie e alle imprese della provincia di Pescara, e soprattutto a chi vive fuori dai grandi centri urbani, in montagna o nelle zone rurali del Paese.

EOLO, azienda italiana fondata da Luca Spada 13 anni fa, ha infatti da sempre come missione primaria quella di portare Internet dove gli altri non arrivano, abilitando i territori attraverso la sua tecnologia proprietaria e garantendo un “diritto alla connettività” che in questo momento è fondamentale per tutti.

Luca Spada, Presidente e fondatore di EOLO, ha dichiarato: “Oggi più che mai siamo orgogliosi di dare il nostro contributo ai cittadini italiani, aiutandoli a rimanere in contatto con i parenti e amici e supportandoli nella prosecuzione dell’attività lavorativa da casa. Uniti ce la faremo, usciremo da questa crisi ancora più forti. Portare connessione, per EOLO, vuol dire da sempre sostenere la competitività a livello economico, garantendo attrattività e crescita per il territorio. Da oggi vuol dire ancora di più: garantire un diritto a tutti i cittadini anche nelle zone d’Italia che spesso restano soggette allo speed divide”.