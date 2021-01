Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 8 gennaio 2021

Notizie dell’8 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 478 ricoverati, 36 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 8 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 229 nuovi positivi su 4.172 tamponi analizzati. 11 decessi, che hanno portato il totale a 1265. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 24.298. I ricoverati in malattie infettive erano 478, in terapia intensiva 36. Gli attualmente positivi erano 11.331.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DELL’8 GENNAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

É atteso per oggi il nuovo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, che determinerà il cambio di colore per alcune Regioni. L’Abruzzo dovrebbe essere zona gialla.

Intanto lo é sicuramente nella giornata di oggi, anche si tratta di una zona gialla “rafforzata”. Infatti:

é vietato di spostarsi in altre Regioni, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione. ci si potrà spostare, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. sarà applicato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del giorno successivo

Ieri sono tornati a scuola gli alunni delle elementari e gli studenti delle scuole inferiori mentre quelli delle superiori riprenderanno l’attività in presenza.

Nella giornata di oggi il consigliere regionale Guerino Testa e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri incontreranno ristoratori abruzzesi. tra le categorie più pesantemente penalizzate dal lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19. Testa e Sospiri hanno dichiarato che si dovrà “avere contezza puntuale dell’entità dei ristori annunciati dallo Stato e, se le risorse previste dovessero essere insufficienti, la Regione Abruzzo dovrà muoversi su due assi paralleli: da un lato dovremo aprire una battaglia su scala nazionale per pretendere il rifinanziamento del fondo; dall’altro lato dovremo intervenire con una nuova manovra finanziaria per individuare risorse a fondo perduto da destinare a chi opera nella ristorazione e ai lavoratori del mondo dello spettacolo”.