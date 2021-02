Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 8 febbraio 2021

Notizie dell’8 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 470 ricoverati, 51 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 8 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 436 nuovi positivi, eseguiti 4756 tamponi molecolari e 8827 test antigenici. 11 deceduti, 32919 guariti (+1), 10976 attualmente positivi (+424), 470 ricoverati in area medica (+9), 51 ricoverati in terapia intensiva (+2), 10455 in isolamento domiciliare (+413).

Il Presidente della Regione Marco Marsilio ha emanato un’Ordinanza correttiva e integrativa dell’Ordinanza n.3 nella parte relativa ai comuni di Atessa, S. Giovanni Teatino e Tocco da Casauria. Il Presidente ha chiarito ai sindaci che nei Comuni ‘zona rossa’ vigono le regole previste a livello nazionale dal DPCM, che consentono a tutti di recarsi al proprio posto di lavoro e che i Sindaci hanno, in deroga a tale disciplina, il potere di autorizzare o vietare l’ingresso o l’uscita dal proprio comune laddove esigenze di tutela della salute pubblica e/o urgenze indifferibili lo rendano necessario.

Da oggi didattica a distanza per 14 giorni, con decorrenza dal 08.02.2021, nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio regionale.

Intanto, ieri é proseguito lo screening di massa che ha coinvolto 14 Comuni della provincia di Chieti. Nei prossimi giorni l’attività di testing proseguirà nei Comuni a più alto rischio epidemiologico. Da lunedì si riparte nelle sedi precedentemente utilizzate sia a Francavilla al Mare con quattro linee di attività sia a San Giovanni Teatino, con due linee. Da martedì sarà la volta di Chieti, dove resterà attiva la postazione presso l’UCCP di via Valignani, nell’ex SS. Annunziata, con tre linee di attività.