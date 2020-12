Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 8 dicembre 2020

Notizie dell’8 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 678 i ricoverati 678, 73 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 8 dicembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 7 dicembre si registravano 124 nuovi positivi. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 12.2678. I ricoverati in malattie infettive erano 679), in terapia intensiva 73. Gli attualmente positivi sono 16.641. 9 decessi per un totale di 989.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DELL’8 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Da ieri l’Abruzzo é tornato in zona arancione grazie all’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Marco Marsilio. La cabina di regia che monitora i dati di tutte le Tegioni ha riconosciuto questa anticipazione che avrebbe potuto portare alla zona arancione nella giornata di mercoledì. La scadenza dei 21 giorni era però prevista per mercoledì non per lunedì; quindi non era stata consentita nessuna uscita anticipata dalla zona di rischio più alto. Il Governatore ha raccontato di aver ricevuto una lettera di diffida firmata dai ministri Boccia e Speranza con minaccia di responsabilità penale rispetto ai contagi che deriverebbero da questo evento.

Il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi ha dichiarato che “Il ritorno in zona arancione dell’Abruzzo è un segnale positivo per tutte quelle attività commerciali che da settimane fanno i conti con chiusure rigorose che hanno generato un drastico calo di vendite e fatturati. L’ordinanza del presidente, Marco Marsilio, si inquadra proprio nell’ottica di concedere, in concomitanza con il ponte dell’8 dicembre, che generalmente segna l’avvio degli acquisti e delle iniziative natalizie, una boccata d’ossigeno a tanti piccoli imprenditori così come già avvenuto in altre realtà d’Italia”.

Soddifazione espressa anche dal vicesindaco con delega alle Attività Produttive di Sulmona, Marina Bianco: “Le attività locali potranno riaprire i battenti applicando le disposizioni previste per la zona arancione, in virtù dell’ordinanza n 106 firmata ieri sera dal presidente della Regione Marco Marsilio, pertanto anche il mercato potrà tornare a vivere in piazza Garibaldi, nel suo appuntamento del mercoledi e sabato, con tutte le tipologie merceologiche, restando sempre attiva la formula ridotta che abbiamo studiato e adottato da questa estate nel rispetto delle misure anticovid”

Oggi é il giorno dell’Immacolata: cosa si potrà fare in Abruzzo? Non ci si potrà spostarsi verso altre Regioni e si potrà uscire dal proprio Comune solo per un motivo di salute, lavoro o necessità da dichiarare nel modulo di autocertificazione. In ogni caso si potrà andare fuori dal Comune o dalla Regione per assistere un parente non autosufficiente, malato e solo. Chiusu bar e ristoranti; possibili solo l’attività di asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio. Mostre, musei e gallerie d’arte chiusi.