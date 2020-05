Coronavirus in Abruzzo: dati del giorno 6 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 6 maggio 2020: in attesa del nuovo bolletino, si riparte da 289 i ricoverati, 11 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 6 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 25 nuovi casi su un totale di 822 tamponi analizzati; 289 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 11 in terapia intensiva e 1509 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

L’assessore allo Sviluppo economico, Mauro Febbo, ha tirato le somme dopo la prima giornata di Fase 2 dicendo alla redazione di “Sos Coronavirus” di essere soddisfatto che é una percentuale molto alta sia tornata a lavoro anche in Abruzzo, nonostante sia fermo tutto il comparto del commercio, tranne alcune filiere, e quello dell’artigianato. L’intenzione ora é quella di riaprire le attività di parrucchieri ed estetiste, con numeri più importanti perfino della più grande azienda abruzzese. In corso di verifica ci sono anche le misure per i bar e la ristorazione, mentre qualche difficoltà si registra ancora per i balneatori. Entro questa settimana è fissato un incontro con i sindaci e con la Capitaneria di porto. Bene anche il traffico ferroviario. Circa 1400 persone, nella sola giornata di lunedì 4 maggio, hanno viaggiato in Abruzzo sui treni regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Con un incremento dell’offerta del 23% rispetto alla scorsa settimana sono circa 80 i convogli del trasporto regionale Trenitalia in circolazione in Abruzzo durante la Fase 2 dell’emergenza sanitaria COVID-19 che, grazie agli accordi con la Regione Abruzzo committente del servizio, consentono di spostarsi in treno nel rispetto delle disposizioni previste in materia di tutela della salute pubblica. La Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri ha annunciato che con il Decreto Aprile-Maggio, la cui approvazione avverrà nei prossimi giorni, verrà introdotto un indennizzo a favore di colf e badanti regolari che hanno subito una sospensione o una comprovata riduzione delle ore pari almeno al 25% a causa del Covid-19. L’indennità sarà di 400 euro mensili per chi lavorava fino a 20 ore settimanali, e di 600 euro mensili per collaboratori domestici che svolgevano attività lavorativa oltre 20 ore.

Non si placano le polemiche. Il capogruppo del M5S in Regione, Sara Marcozzi, ha attaccato il presidente della Regione, Marco Marsilio e l’assessore Piero Fioretti, responsabili,a suo parere, del fatto che l’Abruzzo al terzultimo posto nella classifica delle Regioni con più procedure liquidate dall’Inps. Il Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe, ha chiesto al Governatore Marsilio di provvedere, in tempi brevi, ad emanare una specifica ordinanza che permetta ai tanti appassionati abruzzesi di poter andare a funghi. L’attività di raccolta funghi non ha, infatti, controindicazioni: si svolge all’aria aperta e non prevede assembramenti o problemi con il distanziamento

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 6 MAGGIO 2020

Nel primo pomeriggio sarà disponibile il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 6 MAGGIO 2020

