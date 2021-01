Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 6 gennaio 2021

Notizie del 6 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 471 ricoverati, 39 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 6 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 213 nuovi positivi. 12 decessi, che hanno portato il totale a 1252. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 23.941. I ricoverati in malattie infettive erano 471, in terapia intensiva 39. Gli attualmente positivi erano 11.094.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Oggi ultimo giorno di zona rossa. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute e con autocertificazione. Sono prevista alcune deroghe a tale ferree regole. Due non conviventi che potranno fare visita a figli, genitori o nonni. Quindi, fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni, é consentito a massimo due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private, con autocertificazione.

Dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. Chiusi i centri estetici, bar e ristoranti. Aperti invece supermercati, negozi di alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie, parrucchieri e barbieri. Fino alle 22 sono possibili le funzioni religiose. É consentito fare attività motoria nei pressi della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione e sportiva all’aperto in forma individuale.

COSA SUCCEDERA’ DAL 7 GENNAIO

il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria per Coronavirus.

Il 7 e 8 gennaio tutto il territorio nazionale sarà in zona gialla. Sarà comunque una zona gialla “rafforzata” e vedremo più sotto perché. Il 9 e il 10 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale saranno applicate le misure previste per la zona arancione. Negli stessi giorni saranno consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Dal 7 al 15 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale:

é previsto il divieto di spostarsi tra Regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. ci si potrà spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. sarà applicato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del giorno successivo

Dall’11 al 15 gennaio le Regioni saranno classificate in zone colorate a seconda dell’indice di rischio, che il nuovo decreto ha rivisto.

Intanto dall’inizio della campagna, sono state vaccinate in Abruzzo oltre 3mila persone.