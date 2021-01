Qualificazioni EHF EURO 2022, anteprima di Italia – Lettonia

Domani, giovedì 7 gennaio alle ore 20:30 a Chieti l’Italia affronta la Lettonia. Sfida decisiva per la corsa al terzo posto. Diretta televisiva su Sky Sport Arena

CHIETI – Due mesi dopo il suo ultimo impegno ufficiale, l’Italia maschile torna in campo domani sera (giovedì) nel Gruppo 6 di qualificazione agli EHF EURO 2022 di Ungheria e Slovacchia. Alle 20:30 al Centro Tecnico Federale di Chieti, gli azzurri affronteranno la Lettonia per la 3^ giornata del Gruppo 6 e nel primo di due scontri ravvicinati. Il remake è previsto per il prossimo 10 gennaio a Valmiera, in casa dei baltici (h 14:10). Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta televisiva su Sky Sport Arena (canale 204) e sulla Pagina Facebook della FIGH.

L’importanza dei 120’ è presto detta. Italia e Lettonia si contendono la certezza del terzo posto nel girone, ovvero l’ultimo piazzamento utile per potere sperare nel passaggio del turno. Il meccanismo, infatti, garantisce il passaggio alla fase finale degli Europei alle prime due squadre di ogni raggruppamento, ma anche alle quattro migliori terze tra tutti gli otto gironi delle qualificazioni. Fare punti, insomma, significa restare in corsa e inserirsi in una lotta che ieri (martedì) ha visto inserirsi con prepotenza la Bielorussia, uscita vincitrice dal confronto con una Norvegia (33-25) estremamente rimaneggiata per via dei concomitanti impegni agli imminenti Mondiali.

A proposito di formazione, la novità delle ultime ore ha riguardato il rientro del portiere Domenico Ebner, che ieri ha raggiunto i compagni e che giovedì sera sarà della partita. Una notizia non da poco per il Direttore Tecnico, Riccardo Trillini, che ha contribuito a tenere alto il morale della delegazione. Nel frattempo oggi, sempre sul 40×20 della Casa della Pallamano, doppia seduta di allenamento.

LETTONIA – Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità della lista di convocati della Lettonia che giungeranno in Abruzzo. Agli ordini del tecnico Sandris Versakovs ci sarà anche la stella Dainis Kristopans: il gigante di 213 centimetri si aggregherà alla squadra giungendo direttamente da Parigi dopo aver chiuso al terzo posto la Final4 di Champions League con il Paris Saint-Germain.

PRECEDENTI – Sono in tutto tre. Due successi della Lettonia nel 2010 per le pre-qualificazioni europee sul neutro di Tbilisi (36-32) e nel 2014 in amichevole a Riga (27-25). Il più recente tre anni fa ha dato ragione all’Italia: 30-23 sempre in Abruzzo – a Città Sant’Angelo – e anche in quell’occasione in amichevole.

DIRETTA SKY SPORT – Il match tra Italia e Lettonia sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Arena (canale 204). In contemporanea sarà garantito il live streaming in chiaro sulla Pagina Facebook della FIGH.

L’elenco dei giocatori in raduno a Chieti:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Hannover \ GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Nantes \ FRA), Pasqualino Di Giandomenico (PO – 1994 – Conversano), Alessandro Leban (PO – 1998 – Ego Siena)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Riihimaki Cocks \ FIN), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Trieste), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Balonmano Nava \ ESP), Martin Sonnerer (AD – 1992 – Bolzano), Thomas Bortoli (AD – 2002 – Cassano Magnago)

TERZINI E CENTRALI: Riccardo Stabellini (TS – 1994 – Raimond Sassari), Giacomo Savini (CE – 1994 – Guadalajara \ ESP), Allan Luis Pereira (TS – 1989 – Raimond Sassari), Marco Mengon (CE – 2000 – Cesson Rennes \ FRA), Michele Skatar (TD – 1985 – Soultz Bollwiller \ FRA), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Ego Siena), Dean Turkovic (CE – 1987 – Bolzano), Davide Bulzamini (TS – 1994 – Liberbank Cuenca \ ESP), Filippo Angiolini (TS – 1999 – Acqua&Sapone Junior Fasano), Davide Angiolini (TD – 2001 – Acqua&Sapone Junior Fasano)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Istres Provence \ FRA), Oliver Martini (PI – 2001 – Alperia Merano), Gianpaolo Sciorsci (PI – 2000 – Conversano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (direttore tecnico), Giuseppe Tedesco (vice-allenatore), Leonardo Lopasso (portieri), Riccardo Carbonaro (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Federico Morelli, Dario Fioravanti, Vincenzo Silvestri, Matteo Nuccelli

DELEGATO FIGH: Silvano Seca