Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 5 febbraio 2021

Notizie del 5 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 452 ricoverati, 47 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 5 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 526 nuovi positivi con 4.336 tamponi molecolari e 83.362 test antigenici. 6 decessi che hanno portato il totale a 1488. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 32.458. I ricoverati in malattie infettive sono 452, in terapia intensiva 47. Sono in isolamento domiciliare 10.243 persone.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 5 FEBBRAIO 2021 IN ABRUZZO Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale. AGGIORNAMENTO NEWS L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha comunicato ai quattro Direttori delle Asl che il 15 febbraio prenderanno il via le vaccinazione degli over 80, dei portatori di disabilità o fragili, con malattie cronica o rare. Finora le manifestazioni d’interesse arrivate sulla piattaforma telematica della Regione sono state oltre 90mile: sarà possibile prenotarsi fino al 28 febbraio. Nella conferenza Stato-Regioni di mercoledì è stato raggiunto un accordo sulla partecipazione dei medici di famiglia alla campagna vaccinale, che prevede una tariffa di 10 euro che le Regioni corrisponderebbero al medico di famiglia per la vaccinazione anti-Covid effettuata negli studi medici e 28 euro se la somministrazione avviene a casa. É stato anche deciso che i vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati alle categorie più fragili e agli anziani mentre il vaccino AstraZeneca sarà riservato agli under 55. Nella giornata di ieri l’assessore Verì, in vece del Governatore Marsilio che é in quarantena preventiva dopo essere stato a contatto con due componenti del suo staff risultati positivi al Corona, ha partecipato anche l’inaugurazione, a Chieti, nella palazzina M del presidio ospedaliero SS. Annunziata, di 11 dei 18 posti letto di terapia intensiva previsti nell’ambito delle rete Covid regionale. “Si tratta di una risposta importante – ha dichiarato l’assessore – in un momento in cui si registra un nuovo andamento crescente della curva pandemica con il conseguente aumento dei ricoveri. Per cui quello che sembrava un investimento quasi inutile solo qualche mese fa, oggi si rivaluta alla luce della recrudescenza della pandemia”.

Buone notizie per la montagna. Il 17 febbraio, osservando le disposizioni contenute in un rigido protocollo, redatte dalle Regioni e approvato dal Comitato tecnico scientifico, riapriranno le piste di sci, con capienza ridotta al 50% e mascherina obbligatoria. Unica incognita la zona in cui sarà insertio l’Abruzzo nelle prossime settimane perché la riapertura degli impianti sciistici é consentita solo neelle Regioni in fascia gialla.