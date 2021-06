Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 4 giugno 2021

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino del giorno: in attesa dell’aggiornamento 119 ricoverati, 12 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 4 giugno 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 10 nuovi casi e 2 deceduti. Gli attualmente positivi sono 5278. 119 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 12 in terapia intensiva, mentre gli altri 5147 sono in isolamento domiciliare.

I DATI DEL BOLLETTINO DEL 4 GIUGNO 2021

L’Abruzzo é in zona gialla ma dal 7 giugno, come annunciato dal Governatore Marsilio, dovrebbe essere zona bianca. Consentiti anche al chiuso il consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18 e i ristoranti anche la sera. Coprifuoco fino alle 23.

Riaperture

Dal 15 giugno ripartiranno i parchi tematici e di divertimento e feste, anche al chiuso, comprese quelle dopo cerimonie civili e religiose. Dal 1 luglio, ultimi a riaprire, saranno le piscine al chiuso e i centri benessere, le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, Riprenderanno in presenza anche i corsi di formazione pubblici e privati-La presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1 giugno all’aperto con capienza non superiore a mille persone e dal 1 luglio al chiuso con una capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 500 persone.

Vaccini

É attiva da ieri la piattaforma Poste per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid 19 riservata a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni. Per prenotarsi basta collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Le somministrazioni ai maturandi saranno effettuate dfino a domani, dalle 18 alle 23. L’Assessore all’Istruzione ed all’Università, Pietro Quaresimale, questo pomeriggio, è stato in visita all’Hub vaccinale di Teramo, in cui è iniziata campagna di vaccinazione riservata ai maturandi che devono sostenere l’esame di maturità. “Sono circa 7 mila su 11 mila aventi diritto – ha ricordato l’assessore Quaresimale – gli studenti ai quali sarà inoculata la prima dose e comunque potranno continuare a iscriversi nei prossimi giorni. Dal momento che Il 16 giugno è prevista la prima prova scritta degli esami di Stato, questa prima dose rappresenterà un fattore di grande tranquillità per studenti e corpo docente ed è un momento di grande sensibilizzazione per il mondo giovanile nei confronti della vaccinazione”.

Fino alla mezzanotte di oggi é attiva la piattaforma regionale per la manifestazione d’interesse alla vaccinazione anti Covid 19 riservata agli operatori dell’informazione regolarmente accreditati per i Giochi Olimpici di Tokyo e per gli Europei di Calcio. L’adesione potrà essere effettuata collegandosi all’indirizzo sanita.regione.abruzzo.it (muniti di codice fiscale e tessera sanitaria) e seguendo le indicazioni. I dati saranno trasmessi alle Asl, che procederanno direttamente a fissare gli appuntamenti, senza necessità di ulteriori prenotazioni. Nella manifestazione di interesse, dovrà essere indicato l’Accreditation ID e l’Organisation Name, al fine di verificare l’autenticità della dichiarazione.

Dopo la metà di giugno dovrebbe partire la campagna vaccinale nelle aziende. Il confronto ha riguardato la condivisione degli aspetti tecnici da inserire nel protocollo regionale per le vaccinazioni sui luoghi di lavoro, che dovrà disciplinare i requisiti che dovranno possedere i luoghi scelti dalle aziende per le somministrazioni, le misure di sicurezza sanitarie, la trasmissione degli elenchi dei soggetti da vaccinare, alla luce anche delle limitazioni previste dalla normativa sulla privacy.