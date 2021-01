Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 30 gennaio 2021

Notizie del 30 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa di aggiornamenti 389 ricoverati, 40 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 30 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 343 nuovi positivi su 2.745 tamponi analizzati. 7 decessi che hanno portato il totale a 1453. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 30.206. I ricoverati in malattie infettive sono 389, in terapia intensiva 40. Gli attualmente positivi sono 10.068.

Dalla mezzanotte di domenica 31 gennaio l’Abruzzo passa in fascia gialla dal momento che, secondo i dati indicati nel report settimanale dell’Istituto Superiore della Sanità, nel periodo tra il 18 e il 24 gennaio, ha registrato un indice Rt inferiore a 1 e un rischio di contagio basso o moderato. Zona gialla significa che bar e ristoranti potranno offrire la consumazione al pubblico dalle 5 alle 18; dopo le 18 potranno restare aperti per l’asporto solo gli esercizi dotati di una cucina. Sempre consentita la consegna a domicilio.

Riaprono anche i musei, solo nei giorni feriali. Sarà possibile uscire dal proprio Comune senza autocertificazione, ma fino al 15 febbraio non è permesso spostarsi in un’altra Regione. È possibile raggiungere seconde case fuori regione, ma solo se di proprietà o in affitto e solo insieme al proprio nucleo familiare. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Le visite a parenti e amici sono consentite, all’interno della propria regione, massimo una volta al giorno spostandosi al massimo in due persone, fatta eccezione per i minori di 14 anni e conviventi disabili/non autosufficienti. Restano chiusi palestre, piscine, cinema, teatri; e sospesi congressi, fiere e manifestazion

“Una buona notizia per l’Abruzzo: ho appena avuto conferma dal ministro Speranza che da lunedì 1 febbraio (e non da domenica 31 gennaio, come inizialmente appreso) la nostra regione passerà in fascia gialla.-ha commentato sui social il Governatore Marsilio – Alla soddisfazione, si unisce l’appello al rispetto delle regole: il virus c’è ed è importantissimo non abbassare la guardia”.

Per quanto riguarda il vaccino di Astra Zeneca, dopo l’ok dell’Ema Rezza ha annunciato che, per una rapida approvazione anche in Italia, oggi ci saranno due riunioni, una in Aifa e l’altra al Ministero della Salute. Il Commissario Straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ha dichiarato che anche Moderna ha annunciato di tagliare le consegne di dosi del vaccino e che per la settimana dell’9 febbraio delle previste 166mila dosi ne consegnerà 132mila, il 20% in meno. Ciò significa che mancano almeno 300mila dosi di vaccino che l’Italia avrebbe dovuto ricevere e che non riceverà.