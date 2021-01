Pescara, festa di compleanno in casa: multate 22 persone

PESCARA – Nella giornata di ieri, venerdì 29 gennaio, a seguito di segnalazione giunta al 113, la Squadra Volante è intervenuta in un appartamento sito in zona stazione di Pescara/Porta Nuova, dove era stata segnalata una festa privata, con numerosi presenti e musica ad alto volume. Gli agenti, arrivati all’indirizzo della segnalazione, hanno individuato l’appartamento dal quale si sentiva chiaramente provenire la musica ed il vociare delle persone.

I poliziotti hanno notato altresì che su di un balcone di un appartamento del primo piano, si stava svolgendo una festa e che tutti i partecipanti erano privi dei dispositivi di protezione individuale. Raggiunto l’ingresso dell’appartamento gli agenti riuscivano ad accedervi e ad acceratre la presenza di 22 persone, che stavano festeggiando un compleanno.

L’appartamento è risultato locato al festeggiato ed altri due ragazzi, tutti e tre lavoratori e che vivono insieme. Tutti i presenti, residenti tra Pescara, Chieti e Montesilvano, sono stati identificati ed allontanati immediatamente, per loro scatteranno le sanzioni per essersi riuniti nonostante il divieto di assembramento per festeggiare il compleanno, per il mancato utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale e per i residenti in altri Comuni per l’inottemperanza al divieto di spostamento.