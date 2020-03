Pronto intervento sociale al via a Guardiagrele: i numeri utili

GUARDIAGRELE – Al pronto intervento farmaci, ai numeri per il sostegno psicologico e a quello del centro antiviolenza si aggiunge un nuovo servizio. Una equipe di 7 operatori assistenti sociali e amministrativi fornirà ai cittadini informazioni sulla gestione delle diverse necessità di questo momento indirizzando ai vari servizi comunali e di altre amministrazioni. Il Pronto Intervento Sociale risponderà al numero 350 165 7012 ogni giorno, dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 20.00. Nelle ore notturne sarà possibile lasciare un messaggio whatsapp o in segreteria e il cittadino sarà richiamato.

In questo modo ci sarà, di fatto, un unico numero di accesso che faciliterà i cittadini alle prese con difficoltà ed esigenze nuove.

“Abbiamo ritenuto necessario dare anche questa risposta che si aggiunge ad una rete fitta di collaborazioni e disponibilità che abbiamo costruito in queste settimane – spiega il Sindaco Simone Dal Pozzo – Ringrazio tutto lo staff del servizio sociale del comune di Guardiagrele e dell’Ambito Distrettuale che ha risposto con competenza e professionalità alle indicazioni dell’amministrazione fornendo soluzioni e disponibilità eccezionali.

La popolazione, soprattutto quella fragile e con le difficoltà che in questi momenti purtroppo si aggravano, oggi a Guardiagrele ha una copertura importante.

Voglio anche ringraziare tutti quelli che hanno offerto collaborazione e si stanno impegnando in questi giorni. A loro chiedo di aiutarci a diffondere questa informazione a tutta la popolazione mentre annuncio che stiamo redigendo una “anagrafe delle fragilità” in modo da avere un quadro completo e sempre disponibile per ogni evenienza e situazione”.

I numeri attivati in questa fase di emergenza:

Pronto Intervento Sociale

350-1657012

tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 20.

Pronto Farmaco

0871/8086203-216-219

Orari di ufficio

3920192196 (Croce Rossa Italiana)

Dal lunedì al venerdì

Pronto Intervento Psicologico

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il sabato dalle 9.00 alle 11.00 al numero 347-4382135

Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato e domenica dalle 15.00 alle 17.00 al numero 340-9821194.

Centro Antiviolenza “Maja”

339.1939959 dal lunedì al venerdì

800 440 905

1522 numero nazionale

Numero Verde Servizio Gioco d’Azzardo patologico messo a disposizione dalla ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti

800 955 032

tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 16 alle 20